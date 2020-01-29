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29 января 2020, 14:58

Кaкoй aдeквaтный чeлoвeк сeгoдня будeт eздить нa трёх пeдaлях?

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Фото: allcarz.ru
Такой простой, на первый взгляд, вопрос разместил на своей страничке в социальных сетях «Клуб автомобилистов». Тем не менее, дискуссия в группе разгорелась нешуточная. Адептов автоматической коробки передач и тех, кто по-прежнему уважает «механику», оказалось достаточно.
Кaкoй aдeквaтный чeлoвeк сeгoдня будeт eздить нa трёх пeдaлях

Фото из открытых источников

«Глас народа», по заведенной традиции, подслушал доводы и комментарии обеих сторон. Наиболее интересные мнения мы решили опубликовать. Ознакомившись с ними, ответьте для себя, а еще лучше в виде комментария под обзор, на чьем поле играете лично Вы.

Миша Бокоч: «Я. Потому что «механика» - топ! А пост придумал идиот».

Жмен Платонов: «Гужевой транспорт тоже был топ»!

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Тимур Мишин: «Смотря где! В США 99.9% - «автоматы». МКПП - выбор биомусора или нищебродов. Биомусор - пацанчики, которые любят попытаться кого-то убить на своей «шохе/бмв». Нищеброды - которые не смогли накопить на «автомат». Из всего этого, разумеется, могут быть исключения, но они лишь будут подтверждать правило».

Вячеслав Рудаков: «Тимур, ну, если ты не видишь смысла, это не значит, что его нет... Возможно, у тебя нет водительского опыта. Некоторые покупают «механику» ради лучшей динамики и возможности контролировать авто на дороге... Приверженцы и «механики», и «автомата» могут быть вполне состоятельными людьми (это о нищебродах)».

Даниил Желянин: «Я угораю над людьми, защищающими «механику», как будто вы её придумали и защищаете как свое дитя».

Владислав Алексеевич: «Вообще, я тоже не понимаю тех, кто так рьяно защищает «механику» или «автомат». У каждой коробки есть плюсы. «Автомат» хорош в городе. «Механика» хороша везде. Как ни крути, застрял на «палке» - выедешь, застрял на «автомате» - жди помощи».

Согласно данным «Автостат», в I квартале 2019 года (сведений о всем 2019-м пока нет) в России было реализовано 215,6 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных АКПП. Это 58,7% от общего объема отечественного рынка и является рекордным показателем за всю его историю. Рост по отношению к АППГ составил 4%.
Евгений Русинов: «Неадекватов» только за три педали и надо сажать, чтоб не путали газ с тормозом».

Маргарита Яворская: «Автомат» - это отличное средство для тех, кто стоит в пробках. Но мне мало одной «механики», у меня в машине ещё и «раздатка» есть».

Сергей Иванов: «3 педали – это дрифт, драг, спринт, офроод».

Василий Кожокарь: «3 - дрифт и скорость, 2 – расслабуха».

Александр Талдыкин: «Нищеброд будет ездить на трёх педалях».

Анатолий Козюков: «Есть дорогие тачки, которые выпускаются только на «механике».

Любовь Щербакова: «Я на 3 педалях и всем рекомендую, мозг хорошо развивает».

Тимур Мишин: «А я думал, что мозг развивает учение и созидание. А тут вот оно оказывается как! Можно стать высокоразвитым интеллектуалом, лишь дергая «палку» периодически»...

Иван Шапошников: «Люди от лени начинают придумывать сложные механизмы под названием «автоматическая коробка передач», дабы упростить себе жизнь из нежелания хоть сколько-нибудь напрягаться. Больше контроль автомобиля, меньше расход топлива, самая долговечная и простая коробка передач».

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В США, где доля машин с «автоматом» превышает 90%, угонщики терпят неудачу за неудачей в попытке угнать автомобиль ...
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Антон Круглов: «Иван, давайте тогда остановим развитие технологий и, вообще, вернем паровой двигатель. А лучше пешком ходить, не так ли? Ну, мы же из лени придумали автомобили, чтобы упростить жизнь, а надо напрягаться, значит, ходим пешком. АКПП зачастую куда более надёжные и живучие, чем «механика», контроль автомобиля - тоже спорно. В автоспорте да, действительно больший контроль, но там важна каждая секунда, а в сложной дорожной ситуации «автомат» даст больший контроль просто потому, что вы не отвлечетесь на передачи или сцепление».

Павел Летуновский: «Отвлекаться на переключение передач механической коробки отучают в автошколах».

Тимофей Углев: «Я лично фиг, когда сяду на «автомат».

Вадим Андриевский: «Тимофей, сочувствую».

Василий Шапошник: «За «автомат» надо доплатить, причем существенно. Конечно, уже большинство машин вообще не продаются на «механике», но пока еще не все. Классический «автомат» намного надежнее «механики». Я сейчас именно об «автомате», а не всяких DSG и вариаторах, хотя если ими пользоваться без «жегова», они прослужат не меньше «механики». Кстати, «механику» ремонтировать не намного дешевле, вернее я бы сказал: «так же дорого». В конечном итоге «автомат\дсг\вариатор», скорее всего, не проиграет в экономии «механике», если подбить все расходы (например, сцепление на «автомате» сжечь очень сложно), а на «механике» пару раз неудачно побуксовать в сугробе. Также стоит помнить, что вариатор и DSG намного экономичнее и «быстрее» МКПП».

Игорь Чистяков: «На двух педалях – «чайник». Мужик только на трех».


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Кaкoй aдeквaтный чeлoвeк сeгoдня будeт eздить нa трёх пeдaлях?
«Глас народа», по заведенной традиции, подслушал доводы и комментарии обеих сторон. Наиболее интересные мнения мы решили опубликовать. Ознакомившись с ними, ответьте для себя, а еще лучше в виде комментария под обзор, на чьем поле играете лично Вы. Миша Бокоч: «Я. Потому что «механика» - топ! А пост придумал идиот».Жмен Платонов: «Гужевой транспорт тоже был топ»!{{material_128177}} Тимур Мишин: «Смотря где! В США 99.9% - «автоматы». МКПП - выбор биомусора или нищебродов. Биомусор - пацанчики, которые любят попытаться кого-то убить на своей «шохе/бмв». Нищеброды - которые не смогли накопить на «автомат». Из всего этого, разумеется, могут быть исключения, но они лишь будут подтверждать правило».Вячеслав Рудаков: «Тимур, ну, если ты не видишь смысла, это не значит, что его нет... Возможно, у тебя нет водительского опыта. Некоторые покупают «механику» ради лучшей динамики и возможности контролировать авто на дороге... Приверженцы и «механики», и «автомата» могут быть вполне состоятельными людьми (это о нищебродах)».Даниил Желянин: «Я угораю над людьми, защищающими «механику», как будто вы её придумали и защищаете как свое дитя».Владислав Алексеевич: «Вообще, я тоже не понимаю тех, кто так рьяно защищает «механику» или «автомат». У каждой коробки есть плюсы. «Автомат» хорош в городе. «Механика» хороша везде. Как ни крути, застрял на «палке» - выедешь, застрял на «автомате» - жди помощи».{{photo_text_292}} Евгений Русинов: «Неадекватов» только за три педали и надо сажать, чтоб не путали газ с тормозом».Маргарита Яворская: «Автомат» - это отличное средство для тех, кто стоит в пробках. Но мне мало одной «механики», у меня в машине ещё и «раздатка» есть».Сергей Иванов: «3 педали – это дрифт, драг, спринт, офроод».Василий Кожокарь: «3 - дрифт и скорость, 2 – расслабуха».Александр Талдыкин: «Нищеброд будет ездить на трёх педалях».Анатолий Козюков: «Есть дорогие тачки, которые выпускаются только на «механике».Любовь Щербакова: «Я на 3 педалях и всем рекомендую, мозг хорошо развивает».Тимур Мишин: «А я думал, что мозг развивает учение и созидание. А тут вот оно оказывается как! Можно стать высокоразвитым интеллектуалом, лишь дергая «палку» периодически»... Иван Шапошников: «Люди от лени начинают придумывать сложные механизмы под названием «автоматическая коробка передач», дабы упростить себе жизнь из нежелания хоть сколько-нибудь напрягаться. Больше контроль автомобиля, меньше расход топлива, самая долговечная и простая коробка передач».{{material_122949}} Антон Круглов: «Иван, давайте тогда остановим развитие технологий и, вообще, вернем паровой двигатель. А лучше пешком ходить, не так ли? Ну, мы же из лени придумали автомобили, чтобы упростить жизнь, а надо напрягаться, значит, ходим пешком. АКПП зачастую куда более надёжные и живучие, чем «механика», контроль автомобиля - тоже спорно. В автоспорте да, действительно больший контроль, но там важна каждая секунда, а в сложной дорожной ситуации «автомат» даст больший контроль просто потому, что вы не отвлечетесь на передачи или сцепление».Павел Летуновский: «Отвлекаться на переключение передач механической коробки отучают в автошколах».Тимофей Углев: «Я лично фиг, когда сяду на «автомат».Вадим Андриевский: «Тимофей, сочувствую».Василий Шапошник: «За «автомат» надо доплатить, причем существенно. Конечно, уже большинство машин вообще не продаются на «механике», но пока еще не все. Классический «автомат» намного надежнее «механики». Я сейчас именно об «автомате», а не всяких DSG и вариаторах, хотя если ими пользоваться без «жегова», они прослужат не меньше «механики». Кстати, «механику» ремонтировать не намного дешевле, вернее я бы сказал: «так же дорого». В конечном итоге «автомат\дсг\вариатор», скорее всего, не проиграет в экономии «механике», если подбить все расходы (например, сцепление на «автомате» сжечь очень сложно), а на «механике» пару раз неудачно побуксовать в сугробе. Также стоит помнить, что вариатор и DSG намного экономичнее и «быстрее» МКПП».Игорь Чистяков: «На двух педалях – «чайник». Мужик только на трех».
2020-01-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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