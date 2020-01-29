Кaкoй aдeквaтный чeлoвeк сeгoдня будeт eздить нa трёх пeдaлях?
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Фото из открытых источников
«Глас народа», по заведенной традиции, подслушал доводы и комментарии обеих сторон. Наиболее интересные мнения мы решили опубликовать. Ознакомившись с ними, ответьте для себя, а еще лучше в виде комментария под обзор, на чьем поле играете лично Вы.
Миша Бокоч: «Я. Потому что «механика» - топ! А пост придумал идиот».
Жмен Платонов: «Гужевой транспорт тоже был топ»!
Вячеслав Рудаков: «Тимур, ну, если ты не видишь смысла, это не значит, что его нет... Возможно, у тебя нет водительского опыта. Некоторые покупают «механику» ради лучшей динамики и возможности контролировать авто на дороге... Приверженцы и «механики», и «автомата» могут быть вполне состоятельными людьми (это о нищебродах)».
Даниил Желянин: «Я угораю над людьми, защищающими «механику», как будто вы её придумали и защищаете как свое дитя».
Владислав Алексеевич: «Вообще, я тоже не понимаю тех, кто так рьяно защищает «механику» или «автомат». У каждой коробки есть плюсы. «Автомат» хорош в городе. «Механика» хороша везде. Как ни крути, застрял на «палке» - выедешь, застрял на «автомате» - жди помощи».
Маргарита Яворская: «Автомат» - это отличное средство для тех, кто стоит в пробках. Но мне мало одной «механики», у меня в машине ещё и «раздатка» есть».
Сергей Иванов: «3 педали – это дрифт, драг, спринт, офроод».
Василий Кожокарь: «3 - дрифт и скорость, 2 – расслабуха».
Александр Талдыкин: «Нищеброд будет ездить на трёх педалях».
Анатолий Козюков: «Есть дорогие тачки, которые выпускаются только на «механике».
Любовь Щербакова: «Я на 3 педалях и всем рекомендую, мозг хорошо развивает».
Тимур Мишин: «А я думал, что мозг развивает учение и созидание. А тут вот оно оказывается как! Можно стать высокоразвитым интеллектуалом, лишь дергая «палку» периодически»...
Иван Шапошников: «Люди от лени начинают придумывать сложные механизмы под названием «автоматическая коробка передач», дабы упростить себе жизнь из нежелания хоть сколько-нибудь напрягаться. Больше контроль автомобиля, меньше расход топлива, самая долговечная и простая коробка передач».
Павел Летуновский: «Отвлекаться на переключение передач механической коробки отучают в автошколах».
Тимофей Углев: «Я лично фиг, когда сяду на «автомат».
Вадим Андриевский: «Тимофей, сочувствую».
Василий Шапошник: «За «автомат» надо доплатить, причем существенно. Конечно, уже большинство машин вообще не продаются на «механике», но пока еще не все. Классический «автомат» намного надежнее «механики». Я сейчас именно об «автомате», а не всяких DSG и вариаторах, хотя если ими пользоваться без «жегова», они прослужат не меньше «механики». Кстати, «механику» ремонтировать не намного дешевле, вернее я бы сказал: «так же дорого». В конечном итоге «автомат\дсг\вариатор», скорее всего, не проиграет в экономии «механике», если подбить все расходы (например, сцепление на «автомате» сжечь очень сложно), а на «механике» пару раз неудачно побуксовать в сугробе. Также стоит помнить, что вариатор и DSG намного экономичнее и «быстрее» МКПП».
Игорь Чистяков: «На двух педалях – «чайник». Мужик только на трех».
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