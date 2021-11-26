26 ноября 2021, 15:56
Какой бедой грозит гвоздь в шине
Иногда водители, обнаружив в покрышке саморез или гвоздь, не спешат в шиномонтаж. Если колесо не спускает, они полагают, что тратить деньги на ремонт шины ни к чему, можно ездить и так.
Дарья Климова Фото: iStock
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Фото: iStock
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Даже самый безобидный гвоздь недолго остается безобидным. Если он сместится в шине, то может открыть небольшой зазор для утечки воздуха, что еще больше увеличит шансы на взрыв колеса. Да и мало кто обрадуется, утром обнаружив свой автомобиль со спущенным колесом. Избежать лишних проблем поможет регулярный осмотр шин. Если в покрышку вонзился инородный предмет, не стоит откладывать визит в шиномонтаж.
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24.11.2021, 14:00
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