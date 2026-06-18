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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

18 июня 2026, 13:11

Какой бензин выбрать для Lada Granta и Vesta: рекомендации и риски для двигателя

Какой бензин выбрать для Lada Granta и Vesta: рекомендации и риски для двигателя

Рекомендации АвтоВАЗа и экспертов по топливу для Granta и Vesta - что важно знать владельцам

Какой бензин выбрать для Lada Granta и Vesta: рекомендации и риски для двигателя

Выбор бензина для Lada Granta и Vesta напрямую влияет на ресурс двигателя и стабильность работы. Эксперты и АвтоВАЗ объясняют, почему важно следовать рекомендациям по топливу, чтобы избежать дорогостоящих поломок и продлить срок службы автомобиля.

Выбор бензина для Lada Granta и Vesta напрямую влияет на ресурс двигателя и стабильность работы. Эксперты и АвтоВАЗ объясняют, почему важно следовать рекомендациям по топливу, чтобы избежать дорогостоящих поломок и продлить срок службы автомобиля.

Вопрос о правильном выборе бензина для Lada Granta и Vesta вновь оказался в центре внимания после очередного обращения «АвтоВАЗа». Для российских автовладельцев это далеко не формальность: от марки топлива зависит не только ресурс двигателя, но и отсутствие неожиданных проблем на дороге. Производитель предупреждает, что игнорирование рекомендаций может привести к сокращению срока службы мотора, ухудшению экологических показателей и даже детонации.

Для Lada Granta с 16-клапанным двигателем инженеры «АвтоВАЗа» советуют использовать бензин с октановым числом не ниже АИ-95. Этот мотор рассчитан на работу с более высокооктановым топливом, и применение АИ-92 может не только не повысить мощность, но и спровоцировать детонацию, что негативно скажется на состоянии агрегата. В то же время для Granta с 8-клапанным мотором использование АИ-92 опасности не представляет.

В руководстве по эксплуатации Lada Vesta также указано, что рекомендованным топливом является АИ-95. Однако если заправить Весту бензином АИ-92, двигатель не выйдет из строя, хотя ощутимой экономии это не принесёт. Более того, в современных условиях расход топлива на низкооктановом бензине может даже увеличиться. Переход на более дорогие марки, такие как АИ-98 или АИ-100, не даст прироста мощности и не улучшит динамику автомобиля — это подтверждают специалисты «АвтоВАЗа».

Зимой эксперты рекомендуют использовать так называемый «зимний» бензин с повышенной испаряемостью. Это связано с запуском двигателя при низких температурах: такое топливо снижает риск возникновения проблем с запуском в морозы. Даже малейшее отклонение от рекомендаций производителя может обернуться дополнительными расходами на ремонт и обслуживание.

Для справки: октановое число бензина указывает на его устойчивость к детонации. Чем выше показатель, тем лучше топливо подходит для современных двигателей с высокой степенью сжатия. В России АИ-92 и АИ-95 — наиболее распространённые марки, а зимний бензин отличается улучшенной испаряемостью для лёгкого пуска в холода. Соблюдение рекомендаций производителя позволяет снизить риск дорогостоящего ремонта и сохранить надёжность автомобиля.

Практика показывает, что экономия на топливе часто оказывается минимальной, а последствия неправильного выбора могут быть весьма ощутимыми для кошелька владельца. Важно помнить: руководство по эксплуатации и выбор топлива в соответствии с типом двигателя — это не просто формальность, а реальный способ продлить срок службы автомобиля и избежать неприятных сюрпризов.

Кстати, современные требования к топливу и надёжности становятся всё более актуальными не только для Lada, но и для других популярных моделей. В последнее время эксперты всё чаще анализируют новые стандарты в контексте семейных кроссоверов, о чём, например, говорится в отдельных профильном материале о технических особенностях Honda CR-V 2026 года .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р), ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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