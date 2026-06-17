Рекомендации от АвтоВАЗа: каким топливом заправлять Lada на самом деле выгодно

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 июня 2026, 21:02

Какой бензин выбрать для Lada: рекомендации АвтоВАЗа и возможные последствия

Какой бензин выбрать для Lada: рекомендации АвтоВАЗа и возможные последствия

Рекомендации от АвтоВАЗа: каким топливом заправлять Lada на самом деле выгодно

Какой бензин выбрать для Lada: рекомендации АвтоВАЗа и возможные последствия

АвтоВАЗ обновил рекомендации по выбору бензина для автомобилей Lada, подчеркнув важность правильного топлива для ресурса двигателя и стабильности работы. Эксперты предупреждают: ошибки при заправке могут привести к дорогостоящим поломкам и снижению эффективности мотора.

АвтоВАЗ обновил рекомендации по выбору бензина для автомобилей Lada, подчеркнув важность правильного топлива для ресурса двигателя и стабильности работы. Эксперты предупреждают: ошибки при заправке могут привести к дорогостоящим поломкам и снижению эффективности мотора.

Вопрос выбора бензина для автомобилей Lada вновь оказался в центре внимания после высказываний «АвтоВАЗа». Для многих владельцев правильная заправка становится ключом к долгой и беспроблемной эксплуатации машины. Производитель предупреждает: несоблюдение рекомендаций может привести к снижению ресурса двигателя, ухудшению экологических характеристик и даже к детонации.

Для Lada Granta с 16-клапанным мотором специалисты советуют использовать бензин не ниже АИ-95. Этот двигатель рассчитан на работу с высокооктановым топливом, и применение АИ-92 может не только не повысить мощность, но и спровоцировать детонацию, что негативно скажется на состоянии агрегата. В то же время использование Granta с 8-клапанным двигателем на АИ-92 не представляет опасности для мотора.

В руководстве по эксплуатации Lada Vesta также отмечено, что рекомендуемым топливом считается АИ-95. Однако если заправить автомобиль АИ-92, серьёзного вреда мотору это не нанесёт, хотя и не даст ощутимой экономии. Более того, на низкооктановом бензине расход топлива может даже увеличиться. Переход на более дорогие марки, такие как АИ-98 или АИ-100, не даст прироста мощности и не улучшит динамику — это подтверждают инженеры «АвтоВАЗа».

Зимой эксперты рекомендуют использовать так называемый «зимний» бензин с повышенной испаряемостью. Такой подход облегчает запуск двигателя при низких температурах и снижает риск проблем с запуском в морозы. Даже незначительное отклонение от рекомендаций производителя может привести к дополнительным расходам на ремонт и обслуживание.

Для справки: октановое число — это показатель стойкости бензина к детонации. Чем выше этот параметр, тем лучше топливо подходит для современных двигателей с высокой степенью сжатия. В России наиболее распространены марки АИ-92 и АИ-95, а зимние модификации бензина имеют улучшенную испаряемость для облегчения холодного запуска. Соблюдение рекомендаций производителя позволяет не только сохранить ресурс двигателя, но и снизить затраты на дорогостоящие ремонты.

Следование инструкции по эксплуатации и выбору топлива в зависимости от типа двигателя — это не формальность, а реальный способ продлить срок службы автомобиля и избежать неприятных сюрпризов. Экономия на топливе зачастую оказывается минимальной, а последствия неправильного выбора могут быть весьма ощутимыми для кошелька владельца. Между тем, эксперты отмечают, что современные автомобили, такие как Honda CR-V, которые в последнее время проявляют внимание к новым стандартам надежности и комфорта , также требуют внимательного отношения к выбору топлива, что подтверждает актуальность темы для всех автолюбителей.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р), ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Audi A6 Allroad нового поколения: гибрид, ChatGPT и умная пневмоподвеска
Пятиместный TENET T8: старт производства новой версии в Калуге
Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Барнаул Сочи Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться