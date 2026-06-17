Рекомендации от АвтоВАЗа: каким топливом заправлять Lada на самом деле выгодно

17 июня 2026, 21:02
Какой бензин выбрать для Lada: рекомендации АвтоВАЗа и возможные последствия
Какой бензин выбрать для Lada: рекомендации АвтоВАЗа и возможные последствия
АвтоВАЗ обновил рекомендации по выбору бензина для автомобилей Lada, подчеркнув важность правильного топлива для ресурса двигателя и стабильности работы. Эксперты предупреждают: ошибки при заправке могут привести к дорогостоящим поломкам и снижению эффективности мотора.
Вопрос выбора бензина для автомобилей Lada вновь оказался в центре внимания после высказываний «АвтоВАЗа». Для многих владельцев правильная заправка становится ключом к долгой и беспроблемной эксплуатации машины. Производитель предупреждает: несоблюдение рекомендаций может привести к снижению ресурса двигателя, ухудшению экологических характеристик и даже к детонации.
Для Lada Granta с 16-клапанным мотором специалисты советуют использовать бензин не ниже АИ-95. Этот двигатель рассчитан на работу с высокооктановым топливом, и применение АИ-92 может не только не повысить мощность, но и спровоцировать детонацию, что негативно скажется на состоянии агрегата. В то же время использование Granta с 8-клапанным двигателем на АИ-92 не представляет опасности для мотора.
В руководстве по эксплуатации Lada Vesta также отмечено, что рекомендуемым топливом считается АИ-95. Однако если заправить автомобиль АИ-92, серьёзного вреда мотору это не нанесёт, хотя и не даст ощутимой экономии. Более того, на низкооктановом бензине расход топлива может даже увеличиться. Переход на более дорогие марки, такие как АИ-98 или АИ-100, не даст прироста мощности и не улучшит динамику — это подтверждают инженеры «АвтоВАЗа».
Зимой эксперты рекомендуют использовать так называемый «зимний» бензин с повышенной испаряемостью. Такой подход облегчает запуск двигателя при низких температурах и снижает риск проблем с запуском в морозы. Даже незначительное отклонение от рекомендаций производителя может привести к дополнительным расходам на ремонт и обслуживание.
Для справки: октановое число — это показатель стойкости бензина к детонации. Чем выше этот параметр, тем лучше топливо подходит для современных двигателей с высокой степенью сжатия. В России наиболее распространены марки АИ-92 и АИ-95, а зимние модификации бензина имеют улучшенную испаряемость для облегчения холодного запуска. Соблюдение рекомендаций производителя позволяет не только сохранить ресурс двигателя, но и снизить затраты на дорогостоящие ремонты.
Следование инструкции по эксплуатации и выбору топлива в зависимости от типа двигателя — это не формальность, а реальный способ продлить срок службы автомобиля и избежать неприятных сюрпризов. Экономия на топливе зачастую оказывается минимальной, а последствия неправильного выбора могут быть весьма ощутимыми для кошелька владельца. Между тем, эксперты отмечают, что современные автомобили, такие как Honda CR-V, которые в последнее время проявляют внимание к новым стандартам надежности и комфорта , также требуют внимательного отношения к выбору топлива, что подтверждает актуальность темы для всех автолюбителей.
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