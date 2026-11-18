18 ноября 2026, 15:15
АвтоВАЗ объяснил какой бензин заливать в Lada и почему экономия на 92-м убьет мотор
АвтоВАЗ объяснил какой бензин заливать в Lada и почему экономия на 92-м убьет мотор
Выбор топлива для Lada влияет на ресурс двигателя. Ошибки при заправке могут дорого обойтись. Инженеры раскрыли нюансы для разных моторов. Важно знать, как не навредить автомобилю.
АвтоВАЗ обновил рекомендации по выбору топлива для автомобилей Lada, акцентируя внимание на особенностях эксплуатации разных двигателей. Теперь владельцам важно учитывать не только стоимость бензина, но и его соответствие техническим требованиям мотора. Неправильный выбор топлива способен привести к ускоренному износу деталей и снижению эффективности работы автомобиля.
Для современных моделей Lada, оснащенных 16-клапанными двигателями, завод настоятельно советует использовать исключительно бензин АИ-95. Высокая степень сжатия в таких моторах делает их чувствительными к октановому числу. Если заправить АИ-92, в цилиндрах возникают ударные волны, что приводит к детонации. Это явление разрушает перегородки поршней и негативно сказывается на мощности и ресурсе двигателя. Электронная система управления вынуждена корректировать зажигание, что увеличивает расход топлива и снижает динамику.
Владельцам бюджетных версий Granta с восьмиклапанными моторами повезло больше: эти агрегаты менее требовательны к качеству бензина. Для них допускается использование АИ-92, и моторы сохраняют свои характеристики без риска повреждений. Однако даже в этом случае важно следить за качеством топлива, чтобы избежать проблем при запуске и эксплуатации.
Особое внимание уделяется модели Vesta. Несмотря на распространенное мнение, что можно сэкономить, заправляя ее более дешевым бензином, практика показывает обратное. Электроника автомобиля подстраивается под низкооктановое топливо, увеличивая подачу горючего для компенсации потерь. В результате экономия на заправке оборачивается увеличением расхода и снижением ресурса двигателя. Использование премиальных марок бензина, таких как АИ-98 или АИ-100, для стандартных моторов Lada не приносит ощутимой пользы - двигатель не способен реализовать их потенциал.
В зимний период на первый план выходит не октановое число, а испаряемость топлива. Зимний бензин содержит больше легких фракций, что облегчает запуск двигателя в мороз. Если заправиться топливом с низкой испаряемостью, стартер будет работать впустую, а свечи зажигания зальет. Многие водители ошибочно винят аккумулятор, хотя причина часто кроется именно в качестве бензина. В условиях ограничений на заправку важно выбирать проверенные АЗС, чтобы не столкнуться с некачественным топливом, особенно зимой.
Даже для старых моделей Lada требования к топливу изменились. Если раньше можно было не задумываться о качестве бензина, то современные двигатели требуют точной настройки и соответствующего питания. Соблюдение заводских рекомендаций - самый простой способ избежать дорогостоящего ремонта и сохранить гарантию на автомобиль. Если экспертиза выявит, что поломка вызвана использованием неподходящего топлива, в гарантийном обслуживании будет отказано.
Владельцам Lada стоит помнить: попытка сэкономить на топливе может привести к дополнительным расходам. Следуйте инструкции по эксплуатации, выбирайте качественный бензин и не рискуйте ресурсом своего автомобиля.
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