92, 95 или 100: какой бензин безопасно заливать и смешивать, чтобы не угробить двигатель

Какой бензин выбрать: разница между АИ-92, АИ-95 и АИ-100 для современных авто

Владельцы машин часто теряются на заправке, выбирая между АИ-92, АИ-95 и АИ-100. Разбираемся, что означают эти цифры, как влияет октановое число на мотор, и почему эксперименты с топливом могут привести к дорогостоящему ремонту.

Владельцы машин часто теряются на заправке, выбирая между АИ-92, АИ-95 и АИ-100. Разбираемся, что означают эти цифры, как влияет октановое число на мотор, и почему эксперименты с топливом могут привести к дорогостоящему ремонту.

Выбор бензина на заправке уже давно превратился для многих водителей в настоящую дилемму. На топливных колонках представлено сразу несколько вариантов, и одни автовладельцы стремятся сэкономить, другие надеются получить прирост мощности, но в погоне за дешевизной или иллюзорной выгодой рискуют нарваться на дорогостоящий ремонт. Большинство распространенных мифов о топливе не выдерживают проверки фактами, а неверный выбор может обернуться серьезными проблемами для двигателя.

Прежде всего стоит понимать, что октановое число — это вовсе не показатель чистоты или качества бензина, а характеристика его устойчивости к детонации. Чем выше цифра, тем лучше топливо переносит высокие нагрузки и степень сжатия в цилиндрах. Бензин АИ-92 подходит для простых атмосферных моторов, АИ-95 является универсальным вариантом для большинства современных двигателей, а АИ-100 необходим исключительно для турбированных и высокофорсированных силовых агрегатов. Если залить низкооктановое топливо в двигатель, рассчитанный на более высокие показатели, смесь будет сгорать хаотично, что со временем приведет к разрушению поршней и клапанов.

При этом распространено мнение, что периодическая заливка АИ-95 вместо АИ-92 помогает «прочистить» двигатель, однако на практике это не дает абсолютно никакой пользы. Мотор не начнет работать лучше, а на свечах зажигания из-за избытка присадок может появиться красный нагар. Экономия за счет использования 92-го бензина вместо рекомендованного 95-го оправдана только в экстренных случаях, когда нужного топлива просто нет в наличии. Современная электроника управления зажиганием способна адаптироваться под изменения, но при постоянной эксплуатации на низкооктановом топливе расход возрастает, мощность падает, а риск образования нагара увеличивается.

С другой стороны, попытки залить АИ-100 в обычный автомобиль, например Kia Rio или Volkswagen Polo, не дадут никакого прироста производительности. Управляющая электроника таких машин попросту не рассчитана на столь высокое октановое число, и топливо будет догорать уже на выпуске, что чревато перегревом клапанов и разрушением каталитического нейтрализатора. Исключение составляют только турбомоторы или системы Flex Fuel, в инструкции к которым производитель прямо рекомендует использовать бензин с октановым числом 98 и выше.

Что касается смешивания разных марок, то это вполне допустимо: если в баке осталось немного 92-го, а вы долили 95-й, общее октановое число усреднится. Главное — не делать этого на постоянной основе и не опускаться ниже предпочтительного для вашего автомобиля уровня. Современное топливо соответствует стандартам ГОСТ, расслоения в баке не происходит, и если производитель допускает использование нескольких марок, это не наносит вреда двигателю. Более того, в ситуации временной нехватки необходимого топлива такой подход может стать разумным выходом.

Автопроизводители всегда четко указывают рекомендуемое октановое число для каждой модели, и если на крышке лючка бензобака написано «АИ-92», не стоит экспериментировать с более дорогим топливом — прироста мощности вы не получите. Для современных инжекторных и турбированных моторов, как правило, требуется АИ-95 или выше. Важно помнить, что регулярное использование бензина с более низким октановым числом, чем рекомендовано, провоцирует детонацию, снижает ресурс двигателя и ведет к неоправданным расходам на ремонт. Тем, кто хочет глубже разобраться в технических тонкостях, будет полезно ознакомиться с простыми способами проверки состояния двигателя, например с разбором быстрых тестов для оценки износа мотора .