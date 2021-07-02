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2 июля 2021, 14:52

Какой будет штраф, если не пропустил пешехода

Водителей часто штрафуют за не пропуск пешеходов на «зебре», и не всегда санкции справедливы. Рассказываем о штрафе за не пропущенного пешехода, правилах пропуска пешеходов и ситуациях, когда можно обжаловать штраф.
Фото: hubspot.net
  • Как правильно пропускать пешеходов;
  • Какой штраф, если не пропустил пешехода;
  • Будет ли штраф за пешехода не на пешеходном переходе;
  • В каких случаях можно обжаловать штраф, если не пропустил пешехода в 2021 году;
  • Доказательства для обжалования штрафа, когда не пропустил пешехода на переходе;
  • Как обжаловать штраф за не пропуск пешехода.

Как правильно пропускать пешеходов

Согласно пункту 14.1 ПДД, водитель обязан пропустить пешехода, если он начал пересекать проезжую часть или вступил на нее.

Следовательно, дорогу следует уступить:

  • когда пешеход пересекает проезжую часть или вступил на «зебру»;
  • пешеход не должен из-за действий водителя изменить скорость или направление движения. То есть водителю нельзя создавать помехи пешеходу.

Сейчас многие пешеходные переходы оборудованы камерами фотофиксации, и случается, что они неверно считывают интервал от машины до пешехода в полосах движения. При достаточном интервале штрафа с камеры не будет, а если дистанция небольшая – камера назначит штраф за пешехода. Чтобы этого не случилось, водитель должен:

  • перед «зеброй» снизить скорость, как это предписывают правила;
  • если дорога узкая – остановиться, как только пешеход вступит на переход. Если многополосная – остановиться на расстоянии, равном ширине одной полосы.

Какой штраф, если не пропустил пешехода

Штраф за не пропуск пешехода оговаривается статьей 12.18 КоАП, и составляет 1500-2500 рублей. Данное наказание имеет отношение только к нерегулируемым пешеходным переходам. Если имеется светофор или регулировщик, действия водителя будут классифицироваться по статье 12.12 КоАП.

Штраф за пешехода подлежит оплате с 50% скидкой в течение 20 суток с момента, как вынесли постановление. При этом не важно, первичное это наказание или повторное.

Будет ли штраф за пешехода не на пешеходном переходе

Нарушителей хватает не только среди водителей, но и среди пешеходов. При пересечении пешеходом проезжей части в неположенном месте также предусмотрены санкции. Водитель в данном случае уступать дорогу не обязан.

Штраф будет назначен, если вы не пропустите пешехода:

  • на перекрестке, при совершении вами поворота в любую сторону;
  • при выезде или въезде на прилегающие территории;
  • пересекающего дорогу незрячего пешехода;
  • направляющихся к общественному транспорту пешеходов со стороны дверей.

Эти места не обозначены «зеброй», но пешеходы имеют право там переходить. И если водитель не уступит им дорогу – будет оштрафован.

В каких случаях можно обжаловать штраф, если не пропустил пешехода в 2021 году

У водителя есть все основания обжаловать штраф за пешехода, если:

  • он переходил дорогу на красный свет, что категорически запрещено;
  • пересекал «зебру» не слезая с велосипеда, когда по правилам он должен слезть с него и пешком перейти дорогу;
  • если пешеход двигался в местах, где «зебра» отсутствует, не под прямым углом по отношению к краю дороги, либо останавливался на дороге, задерживая движение автомобилей. В данном случае нужно предоставить запись с регистратора, что пешеход останавливался намеренно.
  • если пешеход переходил дорогу там, где это запрещено правилами – в местах наличия ограждений, бордюров, разметки и т.д.;
  • если камера фотофиксации ошиблась при определении номера машины или интервала между автомобилем и пешеходом;
  • если в момент нарушения за рулем находился другой человек;
  • если разметка была стерта.

Доказательства для обжалования штрафа, когда не пропустил пешехода на переходе

Главное доказательство, если нужно обжаловать штраф за пешехода – это запись с видеорегистратора. Ее вы можете показать инспектору ГИБДД, если он остановит вас и захочет назначить штраф, или приложить запись к жалобе на постановление о штрафе с камеры.

Если штраф пришел (а вы уверены, что невиноваты), но доказательств не имеете – обратитесь в ЦАФАП, где должны храниться фото и (или) видео нарушения.

Также можно сослаться на показания свидетелей, если они присутствовали при инциденте.

Как обжаловать штраф за не пропуск пешехода

Порядок обжалования штрафа за пешехода ничем не отличается от оспаривания любых других санкций. У водителя есть 10 суток на подачу заявления об отмене штрафа. Если этот срок упущен по уважительным обстоятельствам – нужно написать заявление в автоинспекцию по месту вынесения санкций на продление срока обжалования, указав причину пропуска и приложив доказательства своих слов. Если вы находились в больнице – выписку из нее, были временно недееспособны – справку от врача, находились в отпуске или командировке – путевку или билеты.

Далее составляете жалобу в произвольной форме, указав доводы своей невиновности. Например, камера ошиблась и неверно считала госномер машины или расстояние до пешехода, разметка была стерта, за рулем находился другой водитель и т.д. К жалобе прикладываете доказательства – записи с видеорегистратора, фото, договор с покупателем, если авто не принадлежит больше вам, копию ОСАГО на двух и более лиц, если за рулем находились не вы.

При убедительных доказательствах вероятность обжалования штрафа возрастает в разы. Но если они отсутствуют или вы действительно виновны – штраф за не пропуск пешехода лучше заплатить, воспользовавшись в течение 20 суток скидкой от государства.

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