Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 16:53

Какой двигатель для Lada Vesta выбрать: сравнение 8- и 16-клапанных моторов

Какой двигатель для Lada Vesta выбрать: сравнение 8- и 16-клапанных моторов

Lada Vesta: какой двигатель взять, чтобы не пожалеть — 106-сильный 21129 или 90-сильный 11182

Какой двигатель для Lada Vesta выбрать: сравнение 8- и 16-клапанных моторов

Lada Vesta остается одной из самых обсуждаемых моделей на российском рынке, особенно при выборе двигателя. В материале разбираются плюсы и минусы популярных моторов, а также дается экспертная оценка их надежности и эксплуатационных особенностей. Это важно для тех, кто планирует покупку или уже владеет этим автомобилем.

Lada Vesta остается одной из самых обсуждаемых моделей на российском рынке, особенно при выборе двигателя. В материале разбираются плюсы и минусы популярных моторов, а также дается экспертная оценка их надежности и эксплуатационных особенностей. Это важно для тех, кто планирует покупку или уже владеет этим автомобилем.

Вопрос выбора двигателя для Lada Vesta остается актуальным для многих российских автомобилистов. Модель давно закрепилась в сегменте доступных и сравнительно качественных машин, но именно мотор часто становится решающим фактором при покупке. На рынке встречается несколько вариантов силовых агрегатов, и каждый из них имеет свои особенности, которые могут зависеть от комплектации автомобиля.

За годы производства Lada Vesta комплектовались разными моделями двигателей. Среди них - мотор H4MK от Renault-Nissan объемом 1,6 литра (113 л.с.), который встречается нечасто, и ВАЗ 21179 на 1,8 литра (122 л.с.), недавно прошедшей модернизацию. Однако наибольший интерес вызывают два других агрегата: ВАЗ 21129 (1,6 л, 106 л.с., 16 клапанов) и ВАЗ-11182 (1,6 л, 90 л.с., 8 клапанов). Именно между ними чаще всего выбирают покупатели.

Владельцы отмечают, что 16-клапанный мотор 21129 обеспечивает более уверенную динамику. В то же время 8-клапанный 11182, который также устанавливается на Granta, позиционируется как более простой и проверенный временем. Однако разница в расходе топлива между ними минимальная — оба двигателя потребляют чуть более 7 литров на 100 км в смешанном цикле.

Существенным недостатком 11182 является отсутствие гидрокомпенсаторов, из-за чего владельцам приходится часто регулировать зазоры клапанов. При соблюдении регламента это доходить до трех обращений в сервис в год, стоимость одной процедуры около 10 000 рублей. Самостоятельная регулировка затруднена из-за необходимости специального инструмента, что делает обслуживание менее удобным и более затратным.

Качество сборки и комплектующих у 8-клапанного двигателя часто вызывает вопросы. Владельцы сталкивались с браком головки блока цилиндров, что может привести к повышенному расходу масла даже после однократного перегрева. Кроме того, ремень ГРМ требует замены чаще, чем заявлено производителем - иногда уже через 40 000 км вместо указанных 80 000 км. Проблемы с балансировкой коленвала и быстрым износом подшипников также встречаются не так уж и редко.

В то же время 16-клапанный 21129, несмотря на жалобы автовладельцев на качество ремня и помпы, в целом показывает себя более надежным и динамичным. Его конструкция сложнее, но обслуживание не требует частых вмешательств при бережной эксплуатации. 

Для тех, кто рассматривает покупку Lada Vesta, выбор в пользу 21129 выглядит более оправданным. Несмотря на чуть более высокую стоимость, этот мотор обеспечивает лучший баланс между динамикой, надежностью и затратами на обслуживание. 11182 может заинтересовать только тех, кто ищет максимально простой мотор и готов мириться с регулярными сервисными расходами ради небольшой экономии при покупке.

Интересно, что в других сегментах рынка также наблюдается тенденция к поиску баланса цены, надежности и оснащения. Например, японский автодом на базе Toyota Hiace, где в последнее время наблюдается интерес к семейным путешествиям , стал популярен именно благодаря доступной цене и высокому качеству. Это подтверждает, что грамотный выбор силового агрегата и комплектации остается ключевым фактором для российских покупателей.

При выборе автомобиля стоит обратить внимание на историю обслуживания и состояние ремня ГРМ, так как именно эти детали чаще всего становятся причиной внеплановых ремонтов. В целом, грамотный подход к выбору двигателя позволяет повысить комфорт и надежность эксплуатации Lada Vesta в российских условиях.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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