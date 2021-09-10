Какой из 13 автомобилей «Безумного Макса» самый крутой: любой из них можно купить
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Многие машины были уничтожены в процессе съемок. Поэтому велика вероятность, что 13 выставленных на продажу автомобилей – это все, что осталось от первоначального автопарка «Безумного Макса». В аукционной заявке не сообщаются данные о техническом состоянии автомобилей. Возможно, далеко не все из них сейчас на ходу. Но кого это волнует? Когда наступит апокалипсис, навыки автомеханика пригодятся каждому из нас.
Каждый выставленный на продажу автомобиль имеет собственное имя: гремящий сотней динамиков Doof Wagon, знаменитый трейлер-цистерна War Rig: Prime Mover, Gigahorse главного злодея (построенный из двух Cadillac Coupe de Ville), а также Nux Car, Convoy Car: Elvis, Convoy Car: Flamer, Razor Cola, Saber Tooth и Caltrop: El Dorado.
- 645 000 РMercedes S-класс 2007 в Москве
- 1 050 000 РSkoda Octavia RS 2012 в Москве
- 1 500 000 РBMW X1 2014 в Москве
- 530 000 РSsangYong Kyron 2007 в Москве
- 925 000 РMitsubishi Lancer 2008 в Москве
- 629 000 РSubaru Forester 2005 в Москве
- 139 000 РChevrolet Lanos 2007 в Москве
- 1 799 000 РRenault Espace 2017 в Москве
- 880 000 РNissan X-Trail 2010 в Москве
- 1 100 000 РLand Rover Range Rover Sport 2008 в Москве
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