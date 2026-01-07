Обзор надёжных некитайских SUV-B на вторичном рынке: от 450 тысяч до 2 миллионов рублей

7 января 2026, 14:57
Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
Пять лет назад битва за рынок компактных кроссоверов бушевала не на жизнь, а на смерть. Сегодня на вторичном рынке остались только выжившие. Кто из некитайских SUV-B по-прежнему достоин внимания — и сколько стоят сейчас?
В сегменте компактных кроссоверов SUV-B пять лет назад было очень тесно, а конкуренция наблюдалась ожесточенная: Hyundai Creta, Renault Duster, Suzuki Vitara и другие модели сражались за каждый процент рынка. Сегодня, как выяснил 110km.ru, на вторичном рынке, многие из них всё ещё в строю и остаются разумным выбором для тех, кто не хочет связываться с подержанными китайцами или тратить на новый автомобиль ползарплаты.
Самый утилитарный вариант — Renault Duster. Первое поколение (2009–2021) до сих пор доступно от 450 тысяч рублей, а в среднем стоит около 840 тысяч. Второе поколение (2021–2022) — уже от 1,15 млн рублей, с ценой в середине рынка около 1,64 млн. У него лучше шумоизоляция и ЛКП, но автоматическая трансмиссия — только вариатор, что не всем подходит. Kaptur — более городская версия Duster’а, стоит от 620 тысяч до 2,5 млн рублей. Nissan Terrano, практически его близнец, предлагается от 550 тысяч, средняя цена — 1,14 млн.
Если ищете европейскую альтернативу — обратите внимание на Renault Captur. Первое поколение (2013–2019) начинается от 900 тысяч рублей, второе (2019–2024) — от 1,2 млн, а средний ценник — 1,38 млн. У Captur есть полуторалитровый дизель K9K, но во втором поколении он дополняется системой AdBlue, что усложняет эксплуатацию.
Корейский Hyundai Creta остаётся одним из самых популярных вариантов. Первая генерация (2016–2021) доступна от 670 тысяч рублей, а в среднем — 1,46 млн. Второе поколение (2021–2022) начинается от 1,6 млн и в среднем стоит 1,9 млн. Машина надёжна, но ЛКП тонкое, а моторы 1.6 и 2.0 иногда страдают от задиров цилиндров.
Любителям американо-немецкого стиля подойдут братья Opel Mokka, Buick Encore и Chevrolet Trax, построенные на платформе Gamma II. Рестайлинговые автомобили первого поколения стоят: Mokka — от 1,12 млн до 1,85 млн рублей, Encore — от 1,2 до 1,85 млн, Trax — от 800 тысяч до 1,82 млн. Под капотом — проверенные, но не самые современные моторы и автомат GM 6AT40.
Nissan Juke (2010–2019) создан для тех, кто не боится спорного дизайна. Рестайлинговая версия доступна от 810 тысяч до 2,12 млн рублей. Турбомотор 1.6 хорош, но в паре с вариатором требует осторожности.
Японский Toyota C-HR первого поколения стоит от 1,28 млн до 3,45 млн рублей. Гибриды и двухлитровые версии надёжны, но обслуживание обойдётся недёшево. У самой дорогой модели в списке, немецкого Volkswagen T-Roc, цены начинаются от 1,65 млн, средний уровень — 2,0 млн. Под капотом — TSI и TDI с DSG, что требует внимания к трансмиссии.
Peugeot 2008 (второе поколение с 2019 года) предлагает свежий дизайн и компактные моторы 1.2 (бензин) и 1.5 (дизель). Стоимость — от 1,11 млн до 2,36 млн рублей. Suzuki Vitara — редкий полноприводный кроссовер в сегменте. Версии с атмосферным 1.6 стоят от 1,36 млн, турбированный BoosterJet на 140 сил — в среднем 1,7 млн.
Ford EcoSport (2013–2019) — один из самых бюджетных вариантов: от 980 тысяч до 1,8 млн рублей. Но лучше избегать трёхцилиндрового EcoBoost 1.0 из-за сложного ремонта. И, наконец, Kia Soul третьего поколения (с 2019 года) — от 1,3 млн до 2,56 млн. Уникальный дизайн, но моторы склонны к задирам, а роботизированная коробка не отличается долговечностью.
Выбор огромен, но ключевые критерии — состояние конкретного экземпляра, история обслуживания и совпадение технических характеристик с вашими потребностями. В этом сегменте даже подержанный автомобиль может служить верой и правдой, если подойти к покупке с умом.
