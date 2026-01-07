Обзор надёжных некитайских SUV-B на вторичном рынке: от 450 тысяч до 2 миллионов рублей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

7 января 2026, 14:57

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?

Обзор надёжных некитайских SUV-B на вторичном рынке: от 450 тысяч до 2 миллионов рублей

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?

Пять лет назад битва за рынок компактных кроссоверов бушевала не на жизнь, а на смерть. Сегодня на вторичном рынке остались только выжившие. Кто из некитайских SUV-B по-прежнему достоин внимания — и сколько стоят сейчас?

Пять лет назад битва за рынок компактных кроссоверов бушевала не на жизнь, а на смерть. Сегодня на вторичном рынке остались только выжившие. Кто из некитайских SUV-B по-прежнему достоин внимания — и сколько стоят сейчас?

В сегменте компактных кроссоверов SUV-B пять лет назад было очень тесно, а конкуренция наблюдалась ожесточенная: Hyundai Creta, Renault Duster, Suzuki Vitara и другие модели сражались за каждый процент рынка. Сегодня, как выяснил 110km.ru, на вторичном рынке, многие из них всё ещё в строю и остаются разумным выбором для тех, кто не хочет связываться с подержанными китайцами или тратить на новый автомобиль ползарплаты.

Самый утилитарный вариант — Renault Duster. Первое поколение (2009–2021) до сих пор доступно от 450 тысяч рублей, а в среднем стоит около 840 тысяч. Второе поколение (2021–2022) — уже от 1,15 млн рублей, с ценой в середине рынка около 1,64 млн. У него лучше шумоизоляция и ЛКП, но автоматическая трансмиссия — только вариатор, что не всем подходит. Kaptur — более городская версия Duster’а, стоит от 620 тысяч до 2,5 млн рублей. Nissan Terrano, практически его близнец, предлагается от 550 тысяч, средняя цена — 1,14 млн.

Если ищете европейскую альтернативу — обратите внимание на Renault Captur. Первое поколение (2013–2019) начинается от 900 тысяч рублей, второе (2019–2024) — от 1,2 млн, а средний ценник — 1,38 млн. У Captur есть полуторалитровый дизель K9K, но во втором поколении он дополняется системой AdBlue, что усложняет эксплуатацию.

Корейский Hyundai Creta остаётся одним из самых популярных вариантов. Первая генерация (2016–2021) доступна от 670 тысяч рублей, а в среднем — 1,46 млн. Второе поколение (2021–2022) начинается от 1,6 млн и в среднем стоит 1,9 млн. Машина надёжна, но ЛКП тонкое, а моторы 1.6 и 2.0 иногда страдают от задиров цилиндров.

Любителям американо-немецкого стиля подойдут братья Opel Mokka, Buick Encore и Chevrolet Trax, построенные на платформе Gamma II. Рестайлинговые автомобили первого поколения стоят: Mokka  от 1,12 млн до 1,85 млн рублей, Encore — от 1,2 до 1,85 млн, Trax — от 800 тысяч до 1,82 млн. Под капотом — проверенные, но не самые современные моторы и автомат GM 6AT40.

Nissan Juke (2010–2019) создан для тех, кто не боится спорного дизайна. Рестайлинговая версия доступна от 810 тысяч до 2,12 млн рублей. Турбомотор 1.6 хорош, но в паре с вариатором требует осторожности.

Японский Toyota C-HR первого поколения стоит от 1,28 млн до 3,45 млн рублей. Гибриды и двухлитровые версии надёжны, но обслуживание обойдётся недёшево. У самой дорогой модели в списке, немецкого Volkswagen T-Roc, цены начинаются от 1,65 млн, средний уровень — 2,0 млн. Под капотом — TSI и TDI с DSG, что требует внимания к трансмиссии.

Peugeot 2008 (второе поколение с 2019 года) предлагает свежий дизайн и компактные моторы 1.2 (бензин) и 1.5 (дизель). Стоимость — от 1,11 млн до 2,36 млн рублей. Suzuki Vitara — редкий полноприводный кроссовер в сегменте. Версии с атмосферным 1.6 стоят от 1,36 млн, турбированный BoosterJet на 140 сил — в среднем 1,7 млн.

Ford EcoSport (2013–2019) — один из самых бюджетных вариантов: от 980 тысяч до 1,8 млн рублей. Но лучше избегать трёхцилиндрового EcoBoost 1.0 из-за сложного ремонта. И, наконец, Kia Soul третьего поколения (с 2019 года) — от 1,3 млн до 2,56 млн. Уникальный дизайн, но моторы склонны к задирам, а роботизированная коробка не отличается долговечностью.

Выбор огромен, но ключевые критерии — состояние конкретного экземпляра, история обслуживания и совпадение технических характеристик с вашими потребностями. В этом сегменте даже подержанный автомобиль может служить верой и правдой, если подойти к покупке с умом.

Упомянутые модели: Renault Duster (от 699 000 Р), Nissan Juke (от 1 220 000 Р), Opel Mokka (0 Р), KIA Soul (от 914 900 Р), Suzuki Vitara (от 1 199 000 Р), Peugeot 2008 (от 1 329 000 Р), Toyota C-HR (от 1 299 000 Р)
Упомянутые марки: Renault, Nissan, Opel, KIA, Suzuki, Peugeot, Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Рено, Ниссан, Опель, Киа, Сузуки, Пежо, Тойота

Похожие материалы Рено, Ниссан, Опель, Киа, Сузуки, Пежо, Тойота

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Стерлитамак Набережные Челны Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться