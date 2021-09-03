Какой может стать новая Lada: представлен новый универсал на базе Logan
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Габаритная длина Dacia Jogger достигает 4 550 мм, что делает его самым длинным автомобилем в актуальном модельном ряду бренда. В пятиместной конфигурации объем багажника составляет 708 литров, а при сложенных сидениях второго ряда он возрастает до 1 819 литров. Интерьер знаком по новым Logan/Sandero. Планшет медиасистемы на центральной консоли появится только в старших комплектациях. Базовым версиям положен держатель для смартфона, которому предстоит выполнять функции навигатора.
В моторную гамму Jogger войдут бензиновые двигатели и битопливные силовые установки. Самый мощный вариант развивает 110 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Версии с автоматической коробкой передач появятся позже. Российским автолюбителям новинка может быть интересна тем, что по ее стопам может пойти развитие семейства Largus.
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