Какой надежный седан можно купить за 1 млн рублей. Список из 4 моделей

В современных реалиях автомобиль за 1 млн рублей уже нельзя назвать роскошью. Тем не менее, при грамотном подходе в этом ценовом диапазоне все еще можно найти надежную, комфортную и ликвидную машину с атмосферным двигателем и пробегом до 100 тысяч километров.