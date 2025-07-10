Какой надежный седан можно купить за 1 млн рублей. Список из 4 моделей
Специалист рекомендует обратить внимание на проверенные модели, которые ранее пользовались высоким спросом в России: Hyundai Solaris, Nissan Almera и Volkswagen Polo. Эти автомобили не только доступны по цене, но и остаются ликвидными на вторичном рынке. Благодаря широкой распространенности запчастей и простоте конструкции, они не доставляют особых хлопот в сервисе. Кроме того, все три модели показали себя с лучшей стороны в суровые зимы и на разбитых дорогах.
Если интересует максимально свежий автомобиль, стоит рассмотреть Lada Vesta с механической коробкой передач. В пределах оговоренного бюджета можно найти экземпляры с минимальным пробегом и хорошей комплектацией. Правда, «механика» уступает «автомату» по уровню комфорта, особенно в городском режиме. Однако она выигрывает в надежности и стоимости ремонта – важное преимущество для тех, кто хочет минимизировать расходы на содержание машины.
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30.06.2025, 00:16
Как изменились за год цены подержанных бюджетных иномарок
После ухода большинства западных автопроизводителей из России рынок новых автомобилей оказался в глубоком кризисе. Китайские бренды заняли освободившуюся нишу, но их стоимость оказалась недоступной для широкого круга покупателей. Единственная возможность сейчас приобрести надежную и относительно недорогую машину европейского или корейского бренда – вторичный рынок.Читать далее
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10.07.2025, 12:47
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07.07.2025, 12:41
НАМИ показал беспилотные Lada Vesta и Aurus Komendant
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025», проходящей в Екатеринбурге, ФГУП «НАМИ» представило экспериментальные автомобили Aurus Komendant и Lada Vesta, оснащенные российской системой беспилотного управления нового поколения. Разработчики обещают 5-й уровень автономности.Читать далее
-
02.07.2025, 08:32
Сколько надо работать, чтобы купить в России подержанную Lada или Hyundai
По данным совместного исследования сервиса «Авто.ру» и платформы hh.ru за первое полугодие 2025 года, среднестатистическому россиянину для покупки подержанной Lada Vesta необходимо около 14 медианных зарплат. Для приобретения Hyundai Solaris потребуется более 17 зарплат.Читать далее
-
30.06.2025, 00:16
Как изменились за год цены подержанных бюджетных иномарок
После ухода большинства западных автопроизводителей из России рынок новых автомобилей оказался в глубоком кризисе. Китайские бренды заняли освободившуюся нишу, но их стоимость оказалась недоступной для широкого круга покупателей. Единственная возможность сейчас приобрести надежную и относительно недорогую машину европейского или корейского бренда – вторичный рынок.Читать далее
-
19.06.2025, 09:59
Названы самые популярные подержанные автомобили в России в мае 2025 года
По итогам мая 2025 года россияне приобрели 491 тысячу подержанных легковых автомобилей. Это на 3,7% меньше, чем в апреле, и на 4,3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Титул бестселлера по-прежнему удерживает Lada 2107.Читать далее
-
10.07.2025, 12:47
В Узбекистане объявили войну злостным нарушителям
В Узбекистане за прошедший год было зафиксировано 24 млн нарушений правил дорожного движения, из которых 81% пришелся на грубые нарушения. В связи с этим президент страны Шавкат Мирзиёев объявил о начале масштабной борьбы с водителями, систематически игнорирующими ПДД. Читать далее
-
10.07.2025, 12:00
Zeekr показал конкурента Cullinan и Komendant
Компания Geely поделилась подробностями о новом флагмане Zeekr 9X, который уже сейчас можно назвать одним из самых амбициозных электрифицированных автомобилей на рынке. Этот шестиместный гибридный внедорожник, построенный на новой модульной платформе SEA-S, обладает впечатляющей мощностью в 1381 л. с., ускорением до «сотни» за 3,1 секунды и комбинированным запасом хода более 1000 км.Читать далее
-
10.07.2025, 08:41
Российский авторынок застыл на уровне 100 тысяч машин в месяц: прогноз на 2025 год скорректирован
По итогам первых шести месяцев 2025 года объем продаж новых легковых автомобилей в России составил 530,4 тыс. единиц, что на 26,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Участники рынка констатируют замедление темпов реализации и отсутствие признаков восстановления.Читать далее
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