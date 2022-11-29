Какой огнетушитель выбрать: углекислотный, порошковый или воздушно-эмульсионный?

Ранее мы писали Водитель ассенизаторской машины помог потушить пожар фекалиями Водитель ассенизаторской цистерны, проезжая по пригороду Самары, заметил пожар и помог местным жителям его ... Читать далее

Редакция сайта Тарантас Ньюс изучила плюсы и минусы разных типов огнетушителей. Например,огнетушитель заправлен под высоким давлением составом двуокиси углерода, которая эффективно перекрывает доступ кислорода к очагу возгорания. Баллон можно хранить до 10 лет и при необходимости перезаправлять. Но такой огнетушитель не эффективен на морозе.

Порошковый огнетушитель, как ясно из названия, тушит возгорания порошком, который также блокирует доступ кислорода и предотвращает распространение огня. Он эффективен при любой температуре, но обычно баллоны имеют небольшой объем, порошок в них слеживается, и срок хранения не превышает двух лет.

Фото: pxhere.com

Ранее мы писали В Барнауле автомобиль тушили пивом Трагикомичный инцидент произошел в Барнауле. В моторном отсеке ВАЗ-2104 произошло возгорание. Владелец машины ... Читать далее Воздушно-эмульсионный огнетушитель состоит из воды и пены, которые смешиваются и образуют эмульсию. Состав безопасен для человека и бьет мощной струей, но замерзает при сильном морозе и плохо справляется с тушением горючих веществ, а срок хранения не превышает 5 лет.

В пенном огнетушителе используется вода и состав, образующий пену под давлением. Он замерзает на морозе, срок годности не превышает одного года, но эффективен при тушении горючих жидкостей. Наконец, аэрозольный огнетушитель можно использовать только в качестве резервного. Он подходит для тушения салона автомобиля из-за компактных размеров, а также легкости использования. Срок годности – до 2 лет.

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