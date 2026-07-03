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Автор: Мария Степанова

3 июля 2026, 19:35

Какой поворотник включать на круговом перекрестке: разъяснения по ПДД и практике

Какой поворотник включать на круговом перекрестке: разъяснения по ПДД и практике

Верховный суд поставил жирную точку: какой поворотник нужно включать при въезде на кольцо - правый или левый?

Какой поворотник включать на круговом перекрестке: разъяснения по ПДД и практике

Вопрос о сигналах поворота на круговых перекрестках вызывает споры даже среди опытных водителей. Разбираемся, какие указатели использовать при въезде и съезде с кольца, чтобы избежать штрафов и конфликтов на дороге. Актуально для всех, кто заботится о безопасности.

Вопрос о сигналах поворота на круговых перекрестках вызывает споры даже среди опытных водителей. Разбираемся, какие указатели использовать при въезде и съезде с кольца, чтобы избежать штрафов и конфликтов на дороге. Актуально для всех, кто заботится о безопасности.

Тема сигналов поворота на круговых перекрестках остается одной из самых обсуждаемых среди российских автомобилистов. Несмотря на четкие формулировки в ПДД, на практике водители часто действуют по-разному, что приводит к недопониманию и даже аварийным ситуациям. Особо остро вопрос стоит в крупных городах, где световые сигналы очень важны.

Согласно пункту 8.1 ПДД, водитель обязан заранее подавать световой сигнал перед любым маневром. Это правило распространяется и на круговые перекрестки. Въезд на кольцо в большинстве случаев происходит как поворот направо, поэтому логично использовать правый поворотник. Такой сигнал дает понять окружающим, что автомобиль выезжает по прямой траектории и вступает в круговое движение.

Однако могут быть исключения: если геометрия перекрестка предполагает въезд на круг с диагональным смещением, допускается включение левого поворотника. Но такие ситуации случаются крайне редко, и для подавляющего большинства случаев применяется правило — при въезде на кольцо включается правый сигнал.

Во время движения по кругу многие водители ошибочно продолжают держать включенный левый поворотник. Это не только не требуется, но и может ввести в заблуждение других участников движения. Постоянно горящий левый сигнал может быть принят как намерение перестроиться или совершить разворот, что порождает риски. Пока автомобиль движется по своей полосе без перестроений, поворотники не нужны.

Сигналы на круге нужны только в двух случаях: при перестроении между полосами и при съезде с кольца. В первом случае включается указатель в сторону направления маневра. Во втором — перед съездом обязательно заранее включите правый поворотник. Это особенно важно для водителей, находящихся сзади и сбоку, чтобы они могли своевременно узнавать о ваших действиях.

Внимание стоит обратить на дорожные знаки – например, 5.15.1 и 5.15.2, которые указывают направление движения по полосам. Если знак над вашей полосой разрешает только направо, то и сигнал должен быть соответствующим. Если же по полосе можно как прямо, так и по кругу, ориентируйтесь по конечной траектории движения.

Для запоминания можно использовать простой алгоритм: въезжаете на кольцо — правый поворотник, двигаетесь по кругу без перестроений — сигнал не нужен, съезжаете с кольца — снова правый поворотник. Следование этим правилам делает ваши действия понятными для других и снижает риск аварийных ситуаций.

Четкие и своевременные сигналы поворота — не формальность, а критический элемент безопасности. По данным ГИБДД, часть ДТП на кольцевых перекрестках связана с неправильным использованием указателей. Водителям рекомендуется не только соблюдать букву ПДД, но и учитывать особенности конкретного перекрестка, дорожную разметку и интенсивность движения. Это особенно актуально в условиях российских городов, где кольца часто становятся зонами повышенного риска.

Практика показывает, что даже опытные водители иногда путаются в сигналах на кольце. Как отмечают эксперты, тщательное соблюдение ПДД и внимательное отношение к дорожной ситуации позволяют избежать недоразумений. Кстати, вопросы поведения на дороге часто обсуждаются — например, недавно разбирались, как изменились требования к аптечке и огнетушителю, и почему инспекторы больше не могут их требовать — подробности в материале.

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