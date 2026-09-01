Верховный суд дал разъснения: какой поворотник нужно включать водителю при въезде на кольцо — правый или левый

1 сентября 2026, 11:15
Какой поворотник включать при въезде на круг: разъяснения Верховного суда
Какой поворотник включать при въезде на круг: разъяснения Верховного суда
Верховный суд РФ дал четкое разъяснение по поводу использования поворотников при въезде на круговые перекрестки. Это решение влияет на повседневную практику водителей и может помочь избежать штрафов и спорных ситуаций на дороге.
Вопрос о том, какой поворотник использовать при въезде на круговой перекресток, давно вызывает споры среди российских водителей. Одни уверены, что нужно включить левый, другие — правый. Теперь Верховный Суд РФ поставил точку в этом вопросе, объяснив, что сигнал должен соответствовать первому маневру, а не предполагаемому маршруту по кольцу.
В действующем ПДД нет отдельного пункта, который однозначно предписывал бы использовать только правый или только левый поворотник при въезде на круг. Согласно пункту 8.1, водитель обязан подавать сигнал перед любым поворотом, разворотом, перестроением или началом движения. При этом сигнал не дает преимуществ и не должен вводить других участников в заблуждение. Это означает, что выбор поворотника зависит от фактического направления движения автомобиля, а не от того, как водитель намеренно планирует проехать перекресток.
На большинстве российских кольцевых перекрестков въезд осуществляется с отклонением вправо. В такой ситуации необходимо включить правый поворотник – он показывает другим водителям, что вы собираетесь повернуть на круговую проезжую часть. Использование левого поворотника на обычном въезде может создать ложное впечатление, будто водитель собирается перестроиться влево или развернуться перед кольцом, что может привести к недопониманию и конфликтам на дороге.
Движение внутри колец также не требует постоянного использования левого поворотника. Его включают только при перестроении влево. Если нужно перейти на соседнюю полосу вправо - включается правый сигнал. Перед съездом с кольцами водитель должен заранее выбрать нужную полосу и включить правый поворотник, чтобы обеспечить движение других участников или намерение покинуть круг.
Практика показывает, что даже опытные водители часто путаются в этих тонкостях. Для сравнения: в некоторых европейских странах правила могут отличаться, но в России акцент делается именно на фактическом маневре.
Разъяснения Верховного суда позволяют сократить количество спорных ситуаций и сделать движение на кольцевых перекрестках более понятным для всех участников. Важно помнить: сигнал поворота – это не формальность, а инструмент безопасности. Соблюдение этих правил помогает избежать штрафов и аварийных ситуаций, а также формирует культуру вождения на российских дорогах. По данным ГИБДД, большинство ДТП на кольцах связано именно с неправильной передачей сигналов и невнимательностью к разметке. Поэтому знание и применение рекомендаций суда - не просто формальность, а реальный вклад в безопасность на дорогах.
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