26 марта 2018, 16:12

Какой путь Suzuki прошла в России за 20 официальных лет?

Вслед за Audi о своем праздновании 20-летия выхода на российский рынок заявила японская Suzuki. С 1998-го и по сей день компания смогла отгрузить нашим соотечественникам 293 000 новых автомобилей.
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Какой путь Suzuki прошла в России за 20 официальных лет? Suzuki Grand Vitara, Suzuki SX4 S-Cross

Самым ходовым продуктом за это время был рамный внедорожник Grand Vitara. Именно с него начались поставки бренда в Россию. Тогда, два десятилетия назад, ввозить «Витары» стали 4  дилерских центра и Itochu Corporation (официальный дистрибьютор автомобилей Suzuki в России).

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В 2003-м ему компанию составила 7-местная версия Grand Vitara XL-7. Автомобиль, немного прибавивший в габаритах (4685 мм), отличался увеличенной до 2800 мм колесной базой, благодаря которой в салоне удалось смонтировать дополнительный, 3 ряд кресел.

2005-й вошел в историю компании как год создания ООО «АйТиСи Авто Рус». По сути, появился официальный импортер автомобилей Suzuki в России, который годом позже вывел на рынок компактный хэтчбек SX4. В Suzuki считают, что с его появлением для нашего потребителя был открыт новый сегмент кроссоверов.

В рамках Московского Международного Автомобильного Салона-2008 состоялась мировая премьера обновленного Grand Vitara, того самого внедорожника, что, пардон за громкие слова, надолго покорил сердца российских автомобилистов. На долю автомобиля приходилась половина продаж марки в России. Достаточно сказать, что в 2009-м Grand Vitara разошелся по стране тиражом 12 679 ед. из общего количества Suzuki 25 355 ед. Таким образом, Grand Vitara обогнал других, не менее известных «японцев» Nissan X-Trail и Toyota RAV4.

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Сразу после премьеры на Московском Международном Автомобильном Салоне-2010 в продажу поступили бизнес-седан Kizashi и обновленный полноприводный Suzuki SX4 с автоматической коробкой передач. Grand Vitara занял 24-ю строчку в ТОП-25 наиболее востребованных моделей рынка. Его суммарный результат – 16 457 ед.

В этом же 2010-м компания приняла решение изменить не только состав учредителей, но и свое официальное название. Отныне мы имеем дело с ООО «Сузуки Мотор Рус».

В 2011 году стартовали продажи Suzuki Swift IV поколения. Маленький и симпатичный «Стриж» как нельзя лучше подходил для задыхающихся мегаполисов, но продажи не пошли. Отечественный потребитель по каким-то причинам отвратился от подобного рода машин, не повезло практически всем автопроизводителям, которые выпускали компактные и субкомпактные легковушки. Не популярен сегмент и по сей день…

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Тем не менее, в 2013-м была предложена полноприводная версия Swift, но она не стала настолько замеченной потребителем, как, например, новый New SX4 – тот самый кроссовер, что в Европе продавался и продается под названием S-Cross.

В 2015 году модельная линейка Suzuki пополнилась чуть меньшей по габаритам, в сравнении с SX4 New, моделью Vitara, главной особенностью которой стала возможность персонализации. Всего марка сумела реализовать в 2015-м ни много ни мало 6540 новых автомобилей – это на 67% ниже показателя предыдущего года. При этом, напомним, авторынок страны в целом также пребывал не в лучшем состоянии – по итогам года просел на 35,7%.

В 2016 году российское представительство Suzuki вышло в лидеры в корпоративном глобальном рейтинге Service Award For Distributors. ООО «Сузуки Мотор Рус» заняло 1 место в номинациях «Качество продукта» и «Гарантийное обслуживание» среди более 60 автомобильных дистрибьюторов Suzuki по всему миру. Соответствующие оценки были даны учебному центру и клиентской службе представительства.

Совсем недавно марка Suzuki вошла в ТОП-10 автомобильных брендов по удовлетворенности обслуживания (национальная премия «Автодилер года») и получила премию «Доверие потребителей» от организатора - агентства «Автостат».

На данный момент дилерская сеть Suzuki в России насчитывает 52 дилерских центров по всей стране. Что интересно, некоторые дилеры работают с маркой уже на протяжении всех 20 лет.

АвтоМудрость Сузуки Гранд Витара, СХ4, СХ 4, С кросс
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Отзывы по теме
Форум Suzuki Grand Vitara
А вы знаете способ заработать проще и быстрее? Уважаемые форумчане, я давно читаю этот форум, но вот только сейчас решил зарегистрироваться и поделится новой темой. Не так давно наткнулся на просторах интернета на один интересный проект. Компания, торгующая на фондовом рынке открыла возможность ...
alexpav241290
Форум Suzuki SX4 S-Cross
Я куплю этот автомобиль в конце года, тест драйв успешно. Сейчас Sx4.
Евгений
Тест Suzuki New SX4: движение кроссом
На такой вопрос вам никто не ответит :) Покупайте более мощный аккумулятор сами, делов-то.
Farion
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Какой путь Suzuki прошла в России за 20 официальных лет?
Самым ходовым продуктом за это время был рамный внедорожник Grand Vitara. Именно с него начались поставки бренда в Россию. Тогда, два десятилетия назад, ввозить «Витары» стали 4  дилерских центра и Itochu Corporation (официальный дистрибьютор автомобилей Suzuki в России).{{material_122831}} В 2003-м ему компанию составила 7-местная версия Grand Vitara XL-7. Автомобиль, немного прибавивший в габаритах (4685 мм), отличался увеличенной до 2800 мм колесной базой, благодаря которой в салоне удалось смонтировать дополнительный, 3 ряд кресел.2005-й вошел в историю компании как год создания ООО «АйТиСи Авто Рус». По сути, появился официальный импортер автомобилей Suzuki в России, который годом позже вывел на рынок компактный хэтчбек SX4. В Suzuki считают, что с его появлением для нашего потребителя был открыт новый сегмент кроссоверов. В рамках Московского Международного Автомобильного Салона-2008 состоялась мировая премьера обновленного Grand Vitara, того самого внедорожника, что, пардон за громкие слова, надолго покорил сердца российских автомобилистов. На долю автомобиля приходилась половина продаж марки в России. Достаточно сказать, что в 2009-м Grand Vitara разошелся по стране тиражом 12 679 ед. из общего количества Suzuki 25 355 ед. Таким образом, Grand Vitara обогнал других, не менее известных «японцев» Nissan X-Trail и Toyota RAV4.{{material_102327}} Субкомпактный Splash, появившийся в 2009-м, особо популярным в нашей стране не стал. За весь год его владельцами стали всего 300 россиян.Сразу после премьеры на Московском Международном Автомобильном Салоне-2010 в продажу поступили бизнес-седан Kizashi и обновленный полноприводный Suzuki SX4 с автоматической коробкой передач. Grand Vitara занял 24-ю строчку в ТОП-25 наиболее востребованных моделей рынка. Его суммарный результат – 16 457 ед.В этом же 2010-м компания приняла решение изменить не только состав учредителей, но и свое официальное название. Отныне мы имеем дело с ООО «Сузуки Мотор Рус».В 2011 году стартовали продажи Suzuki Swift IV поколения. Маленький и симпатичный «Стриж» как нельзя лучше подходил для задыхающихся мегаполисов, но продажи не пошли. Отечественный потребитель по каким-то причинам отвратился от подобного рода машин, не повезло практически всем автопроизводителям, которые выпускали компактные и субкомпактные легковушки. Не популярен сегмент и по сей день… {{material_111225}} Тем не менее, в 2013-м была предложена полноприводная версия Swift, но она не стала настолько замеченной потребителем, как, например, новый New SX4 – тот самый кроссовер, что в Европе продавался и продается под названием S-Cross. В 2015 году модельная линейка Suzuki пополнилась чуть меньшей по габаритам, в сравнении с SX4 New, моделью Vitara, главной особенностью которой стала возможность персонализации. Всего марка сумела реализовать в 2015-м ни много ни мало 6540 новых автомобилей – это на 67% ниже показателя предыдущего года. При этом, напомним, авторынок страны в целом также пребывал не в лучшем состоянии – по итогам года просел на 35,7%.В 2016 году российское представительство Suzuki вышло в лидеры в корпоративном глобальном рейтинге Service Award For Distributors. ООО «Сузуки Мотор Рус» заняло 1 место в номинациях «Качество продукта» и «Гарантийное обслуживание» среди более 60 автомобильных дистрибьюторов Suzuki по всему миру. Соответствующие оценки были даны учебному центру и клиентской службе представительства.Совсем недавно марка Suzuki вошла в ТОП-10 автомобильных брендов по удовлетворенности обслуживания (национальная премия «Автодилер года») и получила премию «Доверие потребителей» от организатора - агентства «Автостат».На данный момент дилерская сеть Suzuki в России насчитывает 52 дилерских центров по всей стране. Что интересно, некоторые дилеры работают с маркой уже на протяжении всех 20 лет.
2018-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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