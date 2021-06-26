Какой рисунок протектора выбрать для летней резины?
Фото: Тарантас Ньюс
Летние шины с направленным рисунком протектора особенно эффективны в регионах с влажным климатом и обильными дождями. Они превосходно справляются с аквапланированием. Единственный недостаток таких покрышек – повышенная шумность.
Летние шины с ассиметричным рисунком протектора подойдут для водителей, предпочитающих спортивный стиль вождения. Покрышки предсказуемо ведут себя на разных покрытиях, гарантируют стабильное сцепление как на прямой, так и в поворотах. Продольные канавки помогают качественно отводить воду из-под пятна контакта и защищают от аквапланирования.
Наиболее универсальными считаются летние шины с симметричным, классическим, рисунком протектора. Они подходят для эксплуатации по трассе, в городских условиях и на грунтовых дорогах, отличаются длительным сроком службы и невысокой шумностью. Однако, они плохо годятся для резких маневров и больше подойдут водителям со спокойным стилем вождения.
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