Какой самый неприятный запах в машине?
Тормоза и сцепление
Кто дышал дорожной пылью, тот не будет врать – тормозная пыль не благоухает фиалками. Но это еще ничего, скажет тот, кто хоть раз нюхнул аромат горящего сцепления! Не исключено, что к этому запаху примешивается еще и изрядная доля стыда за то, что ты его сжег.
Что еще?
Будьте нежнее со своим железным конем, иначе придется понюхать жидкость для дифференциала, а это удовольствие очень сомнительное. Некоторые говорят, что дуриан и то приятнее пахнет!
Впрочем, не обязательно что-то ломать, вы можете быть из числа тех, кто органически не переносит запах нового автомобиля. И для этого не обязательно страдать токсикозом! Вы будете смеяться, но у Audi есть своя команда «нюхачей», которые отвечают за то, чтобы от новых немецких авто никого не тошнило. Мы ни на что не намекаем, но есть на нашем рынке бюджетные, и не очень, модели, чьи производители могли бы взять опыт коллег на вооружение. Все же некоторому пластику категорически не место в салоне машин!
Запах шин и бензина
А вот тут все субъективно! Кто-то обожает эти запахи, они напоминают о скорости, о свободе, которую испытываешь за рулем мощного автомобиля. И сразу в голове всплывает трек «Формулы-1», рев двигателей, визг резины и водопад из шампанского после финиша. Ну а для кого-то они напоминают только о летней жаре и очереди на АЗС – духота, вонища, что тут приятного?
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