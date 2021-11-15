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15 ноября 2021, 14:00

Какой штраф за езду без номеров в 2021 году и можно ли его избежать

Езда без номеров наказывается не только штрафными санкциями, но и лишением прав. Рассказываем, какой штраф за езду без номеров в 2021 году, и можно ли его избежать.
Фото: amazonaws.com

Когда разрешена езда без номеров в 2021 году

Вне зависимости от вида транспортного средства, оно должно быть зарегистрировано в автоинспекции и иметь государственные знаки. Это касается автомобилей всех категорий, автобусов, мотоциклов и т.д. Только мопеды не проходят регистрацию. Трамваи и троллейбусы регистрируются в другом ведомстве, и также имеют госзнаки. Данное требование оговорено Основными положениями ПДД, пунктом 2.

Езда без госномера разрешена:

  • При покупке автомобиля без госномера. В данном случае владельцу дается 10 суток на то, чтобы поставить машину на учет и получить на нее табличку с госзнаком. Исчисление срока начнется со дня подписания договора с продавцом на покупку автомобиля.
  • При прохождении машиной таможенного контроля. Получить номера нужно также в десятидневный срок, а при наличии транзитных номеров разрешено их использование в течение 30 суток.

Если вы приобрели подержанную машину с госномером, управлять ею без него запрещено.

Какой штраф за езду без номеров

Езда на машине без номера оговорена статьей 12.2 КоАП. В соответствии с ней водителю грозят:

  • Предупреждение или взыскание в 500 рублей за плохо читаемый, нестандартный или установленный с нарушением правил госзнак. Данное взыскание можно получить, например, если ездить с грязными номерами.
  • Санкции в 5000 рублей или лишение прав на 1-3 месяца, если госномер отсутствует вовсе, видоизменен либо закрыт каким-либо устройством или материалом, мешающим его идентификации. Например, если на номере автоматическая шторка для сокрытия номера, либо водитель его вообще не получал.
  • Санкциями в 2500 рублей для водителя, 15-20 тысяч рублей для должностного лица, и 400-500 тысяч для юридического, если установлены знаки заведомо подложные.
  • Лишение удостоверения на 6-12 месяцев, если управлял машиной с заведомо подложным госномером. Например, водитель хотел перегнать новую машину без номеров, и, чтобы не схлопотать по дороге штраф, прикрепил к ней госзнак от старой машины.

Кроме того, если водитель в десятидневный период не исполнит требования о регистрации, его накажут по статье 12.1 КоАП. Санкции составят 500-800 рублей, если сроки регистрации не соблюдены. При повторно совершенном нарушении водителя оштрафуют уже на 5000 рублей или лишат удостоверения на 1-3 месяца. Данные меры будут применены к владельцам новых машин, не поставленных на учет.

Но если водитель приобрел подержанную машину, и не поставил ее на учет в отведенный законом десятидневный срок, в связи с чем старый хозяин получил его штрафы и был вынужден прекратить регистрацию, наказание последует по ч. 1 статьи 19.22 КоАП в виде 1500-2000 рублей. Должностных лиц в данном случае накажут санкциями в 2000-3500 рублей, а юридических – 5-10 тысячами штрафа.

Можно ли оплатить штраф за езду без номеров со скидкой

Водитель вправе воспользоваться 50% льготой от государства, если внесет оплату по назначенным санкциям в двадцатидневный срок с момента, как выписали постановление.

Если срок пропущен по уважительным обстоятельствам, его можно восстановить, написав заявление в автоинспекцию, которой назначено взыскание. Например, водитель находился на лечении в больнице, и может подтвердить это справкой.

Как избежать штрафа за езду без госномера

Лишить водителя удостоверения или выписать ему штраф – решать автоинспектору. Если нарушитель ведет себя агрессивно, нагло, за ним числятся неоплаченные санкции ГИБДД или он систематически нарушает правила, применят самую жесткую меру наказания по статье – лишат удостоверения. Именно поэтому при остановке инспектором на дороге нужно раскаяться в содеянном, вести себя спокойно, чтобы не усугубить свое положение.

Есть обстоятельства, при которых можно обжаловать санкции, назначенные автоинспекцией. Вот что говорят по этому поводу юристы. «Обжалование штрафа за езду без номеров возможно, например, в случае, если водитель имел право эксплуатировать автомобиль без них. Такие случаи действительно предусмотрены законом и вполне возможна ситуация, что, составляя протокол, остановивший водителя инспектор не до конца разобрался в ситуации. Или у самого водителя не было документов, подтверждающих его право. В такой ситуации обжалование необходимо», - поясняет Кирилл Резник, юрист «Единого Центра Защиты».

«Как следует из судебной практики, в настоящий момент за отсутствие на автомобиле номерных знаков водителей чаще лишают прав, чем штрафуют. Вид наказания в каждом конкретном случае определяется индивидуально и зависит от обстоятельств, при которых правонарушение было зафиксировано. Например, в том случае, если на автомобиле отсутствуют оба номерных знака, а сам автомобиль двигается с очевидным нарушением иных правил дорожного движения (едет по выделенной для общественного транспорта полосе), то суд вероятнее всего будет исходить из злонамеренного умысла водителя, направленного не только на нарушение ПДД, но и на уклонение от ответственности за такое нарушение, и точно вынесет решение о лишении водителя прав», - рассказал 110km.ru Яков Булут, адвокат, руководитель практики разрешения экономических споров Бюро адвокатов «Де-юре».

Бывают случаи, когда у водителя не было умысла ездить без номера, например, номер отвалился по дороге, и водитель об этом не знал, либо отлетел в результате аварии. Поэтому важно проверять, надежно ли держится госзнак. Если оказалось, что его нет на месте, нужно остановиться и вызвать эвакуатор. Управлять машиной без номера нельзя.

«В том случае, если один из номерных знаков просто отвалился в процессе поездки, а водитель этого не заметил, скорее всего будет штраф. Более того, если виновные действия водителя вообще незначительны (например, когда злоумышленники украли его номерные знаки в малонаселенном месте, где отсутствуют службы эвакуации транспортных средств, и водитель вынужден без номерных знаков доехать до отделения полиции), то он и вовсе может быть освобожден от наказания ввиду малозначительности правонарушения», - поясняет Яков Булут.

Важно также отметить, что участились случаи, когда номерные знаки присутствуют на автомобиле, но водитель периодически скрывает их с помощью специально установленных рамок или светоотражающих пленок, или иных технических средств. Эти случаи приравниваются к полному отсутствию номерных знаков и почти в 100% случаев приводят к лишению водителей прав на управление транспортными средствами. Также иногда недобросовестные водители и вовсе управляют автомобилями с подложными номерами. Если такое правонарушение будет зафиксировано, то вероятнее всего, водителя лишат прав на год.

Иногда происходят ситуации, при которых водителей лишают прав за нечитаемые номера ввиду их загрязнения. Это незаконно, поскольку, если номера установлены, но они нечитаемы ввиду загрязнения, то согласно ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность лишь в виде штрафа в размере 500 руб.

В таких случаях водители могут обжаловать постановление о привлечении их к административной ответственности путем подачи жалобы в 10-дневный срок с момента вручения им постановления в районный суд по месту нахождения мирового суда, который и вынес незаконное постановление.

Жалоба при этом подается через тот мировой суд, постановление которого обжалуется, чтобы суд апелляционной инстанции получил вместе с вашей жалобой все материалы дела и разобрался в случившемся.

В таком же порядке следует подавать жалобу, если вас лишили прав, без учета каких-то ваших доводов, которые, по вашему мнению, свидетельствуют о малозначительности совершенного правонарушения. Если районный суд сочтет ваши доводы убедительными, то наказание может быть изменено с лишения прав на штраф.

Также следует обязательно обжаловать постановления о привлечении к административной ответственности в случае, если формально была нарушена процедура привлечения к ответственности.

Например, протокол о правонарушении не предъявлялся вам в момент составления или если судебное заседание по рассмотрению вашего дела состоялось в ваше отсутствие, хотя соответствующее извещение не направлялось по вашему адресу проживания или направлялось по неверному адресу.

«В том случае, если будет доказано несоблюдение процедуры привлечения к ответственности, то производство по такому делу будет просто прекращено без привлечения водителя к какой-либо ответственности», - поясняет Яков Булут.

Как видите, езда без номеров грозит серьезными последствиями. Поэтому советуем не нарушать правила и сроки регистрации.

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