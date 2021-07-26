Какой штраф за езду без прав в 2021 году и можно ли его оспорить
Езда без прав это грубое нарушение правил. Рассказываем, какой штраф можно получить за езду без прав после лишения, если вышел срок удостоверения либо оно отсутствует в принципе, и можно ли обжаловать это наказание.
Штраф за езду без прав, если их нет при себе
Если у водителя права есть, но он по своей забывчивости оставил их дома, например, в другой одежде, его предупредят или штрафуют на 500 рублей по статье 12.3 КоАП. Эти санкции подлежат льготной оплате в 20-дневный срок, и в данном случае водитель оплатит лишь 250 рублей.
Автоинспектор может установить наличие у водителя удостоверения через базу ГИБДД, поэтому, если у вас нет прав в принципе или же вы лишены их, то сослаться на забывчивость не получится.
Штраф могут наложить столько раз, сколько водитель попадется инспекторам на дороге. Поэтому советуем вернуться домой за удостоверением сразу, как только обнаружите, что его при вас нет, иначе за день сможете насобирать штрафов на приличную сумму.
Наказание за езду без прав, если они не получались
Вас накажут в соответствии со статьей 12.7 ч. 1 КоАП на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, если:
- вы никогда не получали удостоверения водителя, но при этом задержаны за управлением автомобилем;
- у вас нет в правах открытой категории, позволяющей ездить на данном виде транспорта;
- ваши права просрочены.
Эти санкции также можно оплатить с 50% льготой в 20-дневный срок с момента, как выписали постановление.
Кроме того, что водителя оштрафуют, его транспорт задержат и эвакуируют на штрафстоянку, следуя статьям 27.12 и 27.13 КоАП.
Наказание за езду без прав после лишения
Наказание за езду без прав после лишения самое суровое.
Нарушителя накажут 30 тысячами рублей штрафа, арестуют на 15 суток либо осудят на обязательные работы на 100–200 часов в соответствии со статьей 12.7 ч. 2 КоАП.
За управление транспортом без прав, действие которых приостановили приставы, например, за долги по алиментам или штрафам, водителю вменят 40-50 часов обязательных работ или лишат удостоверения еще на год. Этот срок приплюсуют к уже имеющемуся наказанию.
Кроме того, машина будет задержана и эвакуирована на штрафстоянку.
Наказание, если передали авто человеку без прав
За передачу машины лишенному или не имеющему прав водителю, ответственность будет нести и собственник машины в виде штрафа в 30 тысяч рублей.
Езда без прав разрешена только ученикам автошкол и только в присутствии автоинструктора (учебная езда).
Штрафы за езду без прав
Как оспорить езду на машине без прав
Езду без прав оспорить очень сложно. Единственное оправдание для водителя – это наличие угрожающих здоровью и жизни факторов или бедствий стихии, вынудивших сесть за руль.
Например, будучи лишенным прав, вы сели за руль, чтобы доставить в больницу родственника, которому срочно понадобилась медицинская помощь. Если вас остановит автоинспектор, то вы сможете сослаться на крайние обстоятельства, сопряженные с угрозой жизни и здоровью вашего близкого человека, и обжаловать назначенные санкции.
Для обжалования наказания за езду без прав, нужно в течение 10 суток с момента, как выписали постановление, обратиться в ГИБДД или суд по месту назначения санкций с жалобой.
В жалобе изложите основания, по которым вы считаете назначенное вам наказание не справедливым, и приложите доказательства своих слов.
ГИБДД ответит на жалобу в течение 10 суток, а районный суд – спустя месяц.
Если автоинспекция откажется удовлетворить вашу жалобу, перенаправьте ее в районный суд. При отказе из районного суда жалобу переадресуйте в городской суд и далее по иерархии, вплоть до Верховного суда.
Когда доказательства невиновности отсутствуют, лучше воспользоваться льготой от государства и внести оплату в 20-дневный срок с 50% скидкой.
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 860 000 РFord Econoline 1992 в Москве
- 1 340 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
- 2 150 000 РFord Transit 2020 в Москве
- 4 950 000 РMercedes S-класс 2017 в Москве
- 599 777 РAudi A3 2011 в Москве
- 1 530 000 РCadillac Escalade 2010 в Москве
- 1 995 000 РMercedes S-класс 2012 в Москве
- 3 450 000 РMercedes E-класс 2019 в Москве
- 895 000 РHonda Accord 2008 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий