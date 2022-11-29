Какой «скорпион» укусил Fiat 500e Abarth: малыш на редкость хорош и агрессивен
Фото: Fiat
Фото: Fiat
Фото: Fiat
Фото: Fiat
Фото: Fiat
Фото: Fiat
Мало того, что Абарт был отличным гоночным мотоциклистом, так еще и занимался дизайном гоночных мотоциклов и даже велосипедов.
История Абарта также связана с другой компанией, имеющей австрийские корни, поскольку Карл (Карло) познакомился с зятем Фердинанда Порше Антоном Пиехом в Италии в 1934 году, влюбился в свою секретаршу и даже женился на этой даме.
Абарт участвовал в нескольких более или менее удачных проектах гоночных автомобилей, прежде чем основать собственную компанию в 1949 году. В начале она сосредоточилась не только на гоночных автомобилях, но и на настройке выхлопных «трубопроводов», которые производит и по сей день.
А теперь – бац! Под именем Абарта представлен автомобиль без этой самой трубы. «Скорпион» Fiat 500e Abarth построен на базе полностью электрического Fiat 500, разве что предлагает неугомонному духу Абарта другой опыт.
Батарейный блок тот же самый (42 кВт), что и на версии 500e, но электродвигатель заменен на гораздо более гневный агрегат. Имея 118 лошадиных сил на передней оси от стандартного 500e, версия Abarth имеет дополнительную 155-сильную силовую «точку». На достижение 100 км/ч уходит ровно 7 секунд, а разгон от 40 до 60 км/ч занимает всего 1,5 секунды.
Если трудно представить, насколько это мимолетное время, приведем в пример бензиновый Abarth 695 – у него на данный интервал уходит 2,5 секунды.
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