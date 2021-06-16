Какую машину можно выиграть за прививку: власти назвали конкретную модель
Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов в беседе с корреспондентом ТАСС раскрыл тайну: призом станут новенькие седаны Renault Logan. Более того, по его словам, программу стимулирования вакцинации в дальнейшем могут продолжить или расширить. Розыгрыши будут проходить электронным способом по средам, начиная с 23 июня. Победители смогут узнать о выигрыше в эфире телеканала «Москва 24», где будут называть фамилию и последние четыре цифры номера мобильного телефона. Деньги на закупку автомобилей дали столичные предприниматели.
- 195 000 РRenault Logan 2020 в Москве
- 165 000 РRenault Logan 2008 в Москве
- 345 000 РRenault Logan 2013 в Москве
- 505 000 РRenault Logan 2018 в Москве
- 299 000 РRenault Logan 2008 в Москве
- 250 000 РRenault Logan 2016 в Москве
- 339 000 РRenault Logan 2009 в Москве
- 197 000 РRenault Logan 2008 в Москве
- 962 600 РRenault Logan 2019 в Москве
- 549 000 РRenault Logan 2014 в Москве
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