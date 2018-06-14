14 июня 2018, 09:17
«Калашников» передал столичной полиции электротранспорт
Концерн «Калашников» построил специально для работы в Госавтоинспекции электрические мотоциклы «Иж Пульсар» и трехколесные электрокары «Овум». Первую партию уже передали московским полицейским.
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Про трехколесный электрокар «Овум» до сих пор было известно мало. Сейчас мы знаем его габаритные размеры: длина – 2 900 мм, ширина – 1 450 мм, высота – 1 600 мм. Масса электрокара – всего 500 кг. Запас хода такой же, как у электробайка – 150 километров. Максимальная скорость ограничена электроникой до 50 км/ч. Электромобиль построен на модульном шасси, поэтому число посадочных мест можно изменять в зависимости от сферы применения.
Первая партия электрических мотоциклов и автомобилей принята в гараж ГИБДД Москвы. Их начнут использовать прямо сейчас – для патрулирования улиц и парков в период проведения Чемпионата мира по футболу. Сотрудникам специального «электробатальона» уже вручили новую красивую форму.
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Андрей, если вы нашли ребят по ремонту дайте знать. Буду признателен. Проблема- гудит задний мост.89259115829.Заранее спасибо.
А запчастей к Комби нету?
| подскажите пожалайсто я хочу купить новый Новый | ИЖ 2717 стоит брать или нестоит зарание большое спасибо Новый стоит денег, а это все таки рухлядь, пусть и новая, но рухлядь. Я бы смотрел за эти деньги Б/ у иномарку "рено кангу", "фольцваген кадди" и подобные в этом плане. Если брать Иж, то сильно ...
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