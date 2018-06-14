14 июня 2018, 09:17

«Калашников» передал столичной полиции электротранспорт

Концерн «Калашников» построил специально для работы в Госавтоинспекции электрические мотоциклы «Иж Пульсар» и трехколесные электрокары «Овум». Первую партию уже передали московским полицейским.
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  «Калашников» передал столичной полиции электротранспорт ИЖ «Калашников» передал столичной полиции электротранспорт ИЖ «Калашников» передал столичной полиции электротранспорт ИЖ «Калашников» передал столичной полиции электротранспорт ИЖ «Калашников» передал столичной полиции электротранспорт ИЖ «Калашников» передал столичной полиции электротранспорт
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Автопарк столичной полиции пополнился 30 электробайками и 4 трехколесными электромобилями. Об электрических мотоциклах «Калашникова» мы знаем уже почти год. В августе 2017 года компания представила их на Международном автосалоне в Москве. Мотоциклы «Иж Пульсар» получили 15-киловаттные электромоторы. Запаса аккумуляторов должно хватать на 150 километров, а до полной подзарядки им требуется 1,5 часа. Максимальная скорость составляет 100 км/ч.

Про трехколесный электрокар «Овум» до сих пор было известно мало. Сейчас мы знаем его габаритные размеры: длина – 2 900 мм, ширина – 1 450 мм, высота – 1 600 мм. Масса электрокара – всего 500 кг. Запас хода такой же, как у электробайка – 150 километров. Максимальная скорость ограничена электроникой до 50 км/ч. Электромобиль построен на модульном шасси, поэтому число посадочных мест можно изменять в зависимости от сферы применения.

Первая партия электрических мотоциклов и автомобилей принята в гараж ГИБДД Москвы. Их начнут использовать прямо сейчас – для патрулирования улиц и парков в период проведения Чемпионата мира по футболу. Сотрудникам специального «электробатальона» уже вручили новую красивую форму.
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Форум ИЖ 2126
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А запчастей к Комби нету?
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| подскажите пожалайсто я хочу купить новый Новый | ИЖ 2717 стоит брать или нестоит зарание большое спасибо Новый стоит денег, а это все таки рухлядь, пусть и новая, но рухлядь. Я бы смотрел за эти деньги Б/ у иномарку "рено кангу", "фольцваген кадди" и подобные в этом плане. Если брать Иж, то сильно ...
Олег
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«Калашников» передал столичной полиции электротранспорт
{{material_120554}}Автопарк столичной полиции пополнился 30 электробайками и 4 трехколесными электромобилями. Об электрических мотоциклах «Калашникова» мы знаем уже почти год. В августе 2017 года компания представила их на Международном автосалоне в Москве. Мотоциклы «Иж Пульсар» получили 15-киловаттные электромоторы. Запаса аккумуляторов должно хватать на 150 километров, а до полной подзарядки им требуется 1,5 часа. Максимальная скорость составляет 100 км/ч.Про трехколесный электрокар «Овум» до сих пор было известно мало. Сейчас мы знаем его габаритные размеры: длина – 2 900 мм, ширина – 1 450 мм, высота – 1 600 мм. Масса электрокара – всего 500 кг. Запас хода такой же, как у электробайка – 150 километров. Максимальная скорость ограничена электроникой до 50 км/ч. Электромобиль построен на модульном шасси, поэтому число посадочных мест можно изменять в зависимости от сферы применения.Первая партия электрических мотоциклов и автомобилей принята в гараж ГИБДД Москвы. Их начнут использовать прямо сейчас – для патрулирования улиц и парков в период проведения Чемпионата мира по футболу. Сотрудникам специального «электробатальона» уже вручили новую красивую форму.
2018-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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