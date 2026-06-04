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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 12:13

Калашников показал новый броневик «Комбат Б»: характеристики, защита и возможности

Калашников показал новый броневик «Комбат Б»: характеристики, защита и возможности

Чем удивил новый «Комбат Б» от «Калашникова»

Калашников показал новый броневик «Комбат Б»: характеристики, защита и возможности

На ПМЭФ дебютировал легкий броневик «Комбат Б» от Калашникова - машина, которую мало кто ожидал увидеть в таком виде. Защита от мин, перевозка людей и грузов, возможность транспортировки самолетами - все это делает новинку особенно актуальной для российских дорог и условий. Почему именно сейчас такие авто выходят на первый план, какие детали скрыты в конструкции и что это значит для рынка - разбираемся подробно.

На ПМЭФ дебютировал легкий броневик «Комбат Б» от Калашникова - машина, которую мало кто ожидал увидеть в таком виде. Защита от мин, перевозка людей и грузов, возможность транспортировки самолетами - все это делает новинку особенно актуальной для российских дорог и условий. Почему именно сейчас такие авто выходят на первый план, какие детали скрыты в конструкции и что это значит для рынка - разбираемся подробно.

Появление нового легкого броневика «Комбат Б» от концерна «Калашников» на Петербургском международном экономическом форуме стало заметным событием для российских автолюбителей и специалистов. В условиях, когда вопросы безопасности и универсальности транспорта выходят на первый план, подобные разработки вызывают особый интерес. Новинка ориентирована на перевозку людей и грузов в сложных условиях, что может быть востребовано не только военными, но и гражданскими структурами.

«Комбат Б» отличается возможностью транспортировки как внутри грузовых отсеков, так и на внешней подвеске вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-25, а также в самолетах Ан-26, Ан-12, Ил-76 и Ан-124. Это открывает широкие перспективы для оперативной переброски техники в труднодоступные районы. Корпус автомобиля выполнен с учетом защиты от подрыва мин, включая моторный отсек, а также рассчитан на прямой таран и устойчив к огню стрелкового оружия. Такой уровень защиты редко встречается в легких внедорожниках, что выделяет «Комбат Б» среди аналогов.

Габариты машины составляют 2240 мм по зеркалам в ширину, 1790 мм в высоту и 3000 мм колесной базы. Под капотом установлен 2,5-литровый турбодизель мощностью до 150 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом с планетарным понижающим редуктором. Это позволяет не только уверенно двигаться по бездорожью, но и буксировать прицеп массой до 1,2 тонны. Грузоподъемность самой машины - 550 кг, а максимальная скорость достигает 120 км/ч, что для броневика такого класса выглядит весьма достойно.

Интересно, что в последние годы российский рынок все чаще пополняется новыми моделями, рассчитанными на сложные условия эксплуатации. Например, недавно отечественные производители представили обновленные версии внедорожников и кроссоверов, о чем подробно рассказывалось в материале о новых моделях Lada Niva Legend и спортивных версиях на ПМЭФ - подробности о премьерах и изменениях в конструкции можно найти в нашем архиве.

По имеющимся данным, «Комбат Б» может заинтересовать не только силовые структуры, но и частные компании, работающие в регионах с повышенными требованиями к безопасности. Важно отметить, что подобные автомобили способны повысить мобильность и снизить риски при перевозке ценных грузов или персонала. В условиях, когда дорожная инфраструктура не всегда соответствует стандартам, а погодные и климатические факторы часто осложняют передвижение, наличие защищенного и проходимого транспорта становится реальным преимуществом. Судя по представленным характеристикам, «Комбат Б» способен занять свою нишу на рынке и стать востребованным решением для самых разных задач.

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