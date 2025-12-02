Бесшумный и мощный: зачем силовикам понадобился новый электробайк от «Калашникова»?

2 декабря 2025, 15:59
«Калашников» показал новый электромотоцикл Иж-Эндуро с прицепом
«Калашников» показал новый электромотоцикл Иж-Эндуро с прицепом
Концерн «Калашников» представил новинку. Это электрический мотоцикл Иж-Эндуро. Он получил специальный грузовой прицеп. Техника создана для особых задач. Первые образцы уже готовят к испытаниям.
Оружейный концерн «Калашников», известный своими автоматами, продолжает осваивать новые рынки. На этот раз инженеры представили весьма необычную разработку - электрический мотоцикл Иж-Эндуро, дополненный специальным грузовым прицепом. Этот проект, как сообщают в компании, был реализован по собственной инициативе, но с оглядкой на потребности потенциальных клиентов из силовых ведомств и природоохранных структур.
Новый транспорт позиционируется как универсальное решение для выполнения специфических задач. Благодаря электрической силовой установке, мотоцикл передвигается практически бесшумно, что является ключевым преимуществом для силовых структур или егерей, патрулирующих заповедные зоны. Кроме того, его высокая маневренность и проходимость делают его незаменимым помощником в труднодоступных местах. Среди потенциальных пользователей также числятся сотрудники МЧС, персонал крупных рекреационных зон и даже аэродромные службы.
Инженеры уделили особое внимание надежности конструкции. Как пишет «Российская Газета», при разработке учитывались суровые климатические условия, в которых предстоит работать технике. Мотоцикл получил усиленные узлы крепления, что повышает его долговечность при эксплуатации на бездорожье. Система фиксации прицепа была максимально упрощена для быстрого соединения и отсоединения, а механизм погрузки продуман для максимального удобства.
Что касается технических характеристик, то они выглядят вполне достойно. Электрический двигатель позволяет Иж-Эндуро разгоняться до 100 км/ч, что для такого типа техники более чем достаточно. Запас хода на одном заряде аккумулятора достигает 100 километров, однако этот показатель может меняться в зависимости от рельефа, нагрузки и стиля езды. Сам мотоцикл весит всего 100 кг, что облегчает управление и транспортировку. При этом его небольшой прицеп способен перевозить грузы массой до 200 кг. Габариты прицепа составляют 1815×955×405 мм, что позволяет разместить необходимое оборудование или снаряжение.
На данный момент первая партия мотоциклов с прицепами уже собрана и готовится к отправке на всесторонние испытания в реальных условиях. По результатам этих тестов инженеры «Калашникова» планируют внести необходимые доработки и усовершенствовать конструкцию, чтобы в итоге предложить заказчикам максимально эффективный и надежный продукт.
Похожие материалы
-
02.12.2025, 19:22
Проклятие «Шишиги»: за что в Советской Армии не любили легендарный ГАЗ-66
ГАЗ-66 был символом советской техники, но в Афганистане его ждал неожиданный поворот. Почему армия пересмотрела отношение к знаменитой «Шишиге»? Какие особенности конструкции сыграли против нее? История, которая удивит даже знатоков.Читать далее
-
02.12.2025, 18:23
Почему у советского Запорожца мотор стоял сзади, а не спереди как у других авто
Мало кто знает, почему у Запорожца двигатель оказался сзади. Это решение не случайно. Инженеры преследовали конкретные цели. Узнайте, как это повлияло на проходимость и динамику. В статье раскрываются неожиданные детали.Читать далее
-
02.12.2025, 17:19
«ГАЗель» и «Соболь» получили новую усиленную коробку от дизельных версий
Горьковский автозавод улучшает свои автомобили. Линейка LCV получила важное техническое обновление. Трансмиссия стала значительно выносливее. Узнайте, что изменилось в конструкции. Это повысит ресурс популярных моделей.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:36
Российский электрокар «Атом»: раскрыты все характеристики серийной версии
Отечественный электромобиль «Атом» скоро появится на дорогах. Стали известны его финальные характеристики. Разработчики обещают много интересных решений. Автомобиль получит несколько версий. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
02.12.2025, 16:01
Toyota Corolla 2026 для Европы: минимум изменений, максимум практичности и новые детали
Toyota Corolla 2026 выходит в Европе почти без изменений. Производитель сделал акцент на новых цветах кузова и экологичных материалах в салоне. Гибридные моторы и современные системы безопасности остались в арсенале. Какие еще детали отличают новинку? Узнайте в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 15:52
Когда ждать новый минивэн LADA B-Van и почему его запуск снова откладывается
АВТОВАЗ работает над новым минивэном на платформе Lada Vesta. Проект неоднократно переносился и менял концепцию. Ожидания автолюбителей растут, но точная дата выхода снова сместилась. Подробности о судьбе долгожданной новинки — в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 15:42
Белорусский Zubr: названы цены и модели нового автобренда
В Беларуси запускают новую марку авто. Она получила название Zubr. В линейке будет пять разных моделей. Их уже можно заказать по предзаказу. Цены и условия покупки удивляют. Узнайте все подробности о проекте.Читать далее
Похожие материалы
-
02.12.2025, 19:22
Проклятие «Шишиги»: за что в Советской Армии не любили легендарный ГАЗ-66
ГАЗ-66 был символом советской техники, но в Афганистане его ждал неожиданный поворот. Почему армия пересмотрела отношение к знаменитой «Шишиге»? Какие особенности конструкции сыграли против нее? История, которая удивит даже знатоков.Читать далее
-
02.12.2025, 18:23
Почему у советского Запорожца мотор стоял сзади, а не спереди как у других авто
Мало кто знает, почему у Запорожца двигатель оказался сзади. Это решение не случайно. Инженеры преследовали конкретные цели. Узнайте, как это повлияло на проходимость и динамику. В статье раскрываются неожиданные детали.Читать далее
-
02.12.2025, 17:19
«ГАЗель» и «Соболь» получили новую усиленную коробку от дизельных версий
Горьковский автозавод улучшает свои автомобили. Линейка LCV получила важное техническое обновление. Трансмиссия стала значительно выносливее. Узнайте, что изменилось в конструкции. Это повысит ресурс популярных моделей.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:36
Российский электрокар «Атом»: раскрыты все характеристики серийной версии
Отечественный электромобиль «Атом» скоро появится на дорогах. Стали известны его финальные характеристики. Разработчики обещают много интересных решений. Автомобиль получит несколько версий. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
02.12.2025, 16:01
Toyota Corolla 2026 для Европы: минимум изменений, максимум практичности и новые детали
Toyota Corolla 2026 выходит в Европе почти без изменений. Производитель сделал акцент на новых цветах кузова и экологичных материалах в салоне. Гибридные моторы и современные системы безопасности остались в арсенале. Какие еще детали отличают новинку? Узнайте в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 15:52
Когда ждать новый минивэн LADA B-Van и почему его запуск снова откладывается
АВТОВАЗ работает над новым минивэном на платформе Lada Vesta. Проект неоднократно переносился и менял концепцию. Ожидания автолюбителей растут, но точная дата выхода снова сместилась. Подробности о судьбе долгожданной новинки — в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 15:42
Белорусский Zubr: названы цены и модели нового автобренда
В Беларуси запускают новую марку авто. Она получила название Zubr. В линейке будет пять разных моделей. Их уже можно заказать по предзаказу. Цены и условия покупки удивляют. Узнайте все подробности о проекте.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве