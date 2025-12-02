Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

2 декабря 2025, 15:59

«Калашников» показал новый электромотоцикл Иж-Эндуро с прицепом

Бесшумный и мощный: зачем силовикам понадобился новый электробайк от «Калашникова»?

Концерн «Калашников» представил новинку. Это электрический мотоцикл Иж-Эндуро. Он получил специальный грузовой прицеп. Техника создана для особых задач. Первые образцы уже готовят к испытаниям.

Оружейный концерн «Калашников», известный своими автоматами, продолжает осваивать новые рынки. На этот раз инженеры представили весьма необычную разработку - электрический мотоцикл Иж-Эндуро, дополненный специальным грузовым прицепом. Этот проект, как сообщают в компании, был реализован по собственной инициативе, но с оглядкой на потребности потенциальных клиентов из силовых ведомств и природоохранных структур.

Новый транспорт позиционируется как универсальное решение для выполнения специфических задач. Благодаря электрической силовой установке, мотоцикл передвигается практически бесшумно, что является ключевым преимуществом для силовых структур или егерей, патрулирующих заповедные зоны. Кроме того, его высокая маневренность и проходимость делают его незаменимым помощником в труднодоступных местах. Среди потенциальных пользователей также числятся сотрудники МЧС, персонал крупных рекреационных зон и даже аэродромные службы.

Инженеры уделили особое внимание надежности конструкции. Как пишет «Российская Газета», при разработке учитывались суровые климатические условия, в которых предстоит работать технике. Мотоцикл получил усиленные узлы крепления, что повышает его долговечность при эксплуатации на бездорожье. Система фиксации прицепа была максимально упрощена для быстрого соединения и отсоединения, а механизм погрузки продуман для максимального удобства.

Что касается технических характеристик, то они выглядят вполне достойно. Электрический двигатель позволяет Иж-Эндуро разгоняться до 100 км/ч, что для такого типа техники более чем достаточно. Запас хода на одном заряде аккумулятора достигает 100 километров, однако этот показатель может меняться в зависимости от рельефа, нагрузки и стиля езды. Сам мотоцикл весит всего 100 кг, что облегчает управление и транспортировку. При этом его небольшой прицеп способен перевозить грузы массой до 200 кг. Габариты прицепа составляют 1815×955×405 мм, что позволяет разместить необходимое оборудование или снаряжение.

На данный момент первая партия мотоциклов с прицепами уже собрана и готовится к отправке на всесторонние испытания в реальных условиях. По результатам этих тестов инженеры «Калашникова» планируют внести необходимые доработки и усовершенствовать конструкцию, чтобы в итоге предложить заказчикам максимально эффективный и надежный продукт.

Похожие материалы

500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
