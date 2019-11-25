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25 ноября 2019, 07:30

Калашников построил новый электробайк

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На форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле концерн «Калашников» впервые продемонстрировал прототип нового электрического мотоцикла «Иж», относящегося к категории Cafe Racer. Новый байк отличается максимально облегченной конструкцией и предназначен для скоростных поездок на небольшие расстояния.
Калашников построил новый электробайк

 

Калашников построил новый электробайк

 

Калашников построил новый электробайк

 

Калашников построил новый электробайк

 

Калашников построил новый электробайк
Калашников построил новый электробайк
Калашников построил новый электробайк
Калашников построил новый электробайк
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Новый электрический мотоцикл еще ни разу не появлялся на публике. Информации о нем известно немного. Байк оснащен двигателем мощностью 68 л.с. (50 кВт) и может развивать скорость до 100 км/ч. Силовая установка питается от литий-ионного аккумулятора, заряда которого хватает на 8 часов.

Концерн «Калашников» работает над созданием линейки электрических мотоциклов «Иж» гражданского и военного назначения. Прототип тяжелого эскортного мотоцикла, созданного в рамках проекта «Кортеж», показали президенту Владимиру Путину еще осенью 2017 года. В мае 2019 года стало известно, что дизайн серийной версии уже утвержден и специалисты приступили к заводским испытаниям.

По предварительной информации, масса эскортного «Иж» составит чуть более 500 килограммов. Мотоцикл оснастят электромотором отдачей 150 лошадиных сил. С места до 100 км/ч он сможет разогнаться за 3,5 секунды. Максимальную скорость ограничат на уровне 250 км/ч. Серийное производство могут запустить уже в следующем году.


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Форум ИЖ 2715
Согласен. Автомобиль - настоящий трудяга, прослужил мне более 15-ти лет. Надежный аппарат, всегда дотаскивал нас и наш груз до дома, никогда в пути не подводил. Конструкция проста как 3 копейки, все легко можно починить своими руками, что позволяло значительно сэкономить на автосервисах. Но на сегодня ...
Дмитрий
Форум ИЖ 2126
Андрей, если вы нашли ребят по ремонту дайте знать. Буду признателен. Проблема- гудит задний мост.89259115829.Заранее спасибо.
Михаил
Форум ИЖ 2125
А запчастей к Комби нету?
Павел
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Калашников построил новый электробайк
{{material_126526}}Новый электрический мотоцикл еще ни разу не появлялся на публике. Информации о нем известно немного. Байк оснащен двигателем мощностью 68 л.с. (50 кВт) и может развивать скорость до 100 км/ч. Силовая установка питается от литий-ионного аккумулятора, заряда которого хватает на 8 часов.Концерн «Калашников» работает над созданием линейки электрических мотоциклов «Иж» гражданского и военного назначения. Прототип тяжелого эскортного мотоцикла, созданного в рамках проекта «Кортеж», показали президенту Владимиру Путину еще осенью 2017 года. В мае 2019 года стало известно, что дизайн серийной версии уже утвержден и специалисты приступили к заводским испытаниям.По предварительной информации, масса эскортного «Иж» составит чуть более 500 килограммов. Мотоцикл оснастят электромотором отдачей 150 лошадиных сил. С места до 100 км/ч он сможет разогнаться за 3,5 секунды. Максимальную скорость ограничат на уровне 250 км/ч. Серийное производство могут запустить уже в следующем году.
2019-11-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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