25 ноября 2019, 07:30
Калашников построил новый электробайк
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На форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле концерн «Калашников» впервые продемонстрировал прототип нового электрического мотоцикла «Иж», относящегося к категории Cafe Racer. Новый байк отличается максимально облегченной конструкцией и предназначен для скоростных поездок на небольшие расстояния.
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Концерн «Калашников» работает над созданием линейки электрических мотоциклов «Иж» гражданского и военного назначения. Прототип тяжелого эскортного мотоцикла, созданного в рамках проекта «Кортеж», показали президенту Владимиру Путину еще осенью 2017 года. В мае 2019 года стало известно, что дизайн серийной версии уже утвержден и специалисты приступили к заводским испытаниям.
По предварительной информации, масса эскортного «Иж» составит чуть более 500 килограммов. Мотоцикл оснастят электромотором отдачей 150 лошадиных сил. С места до 100 км/ч он сможет разогнаться за 3,5 секунды. Максимальную скорость ограничат на уровне 250 км/ч. Серийное производство могут запустить уже в следующем году.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Согласен. Автомобиль - настоящий трудяга, прослужил мне более 15-ти лет. Надежный аппарат, всегда дотаскивал нас и наш груз до дома, никогда в пути не подводил. Конструкция проста как 3 копейки, все легко можно починить своими руками, что позволяло значительно сэкономить на автосервисах. Но на сегодня ...
Андрей, если вы нашли ребят по ремонту дайте знать. Буду признателен. Проблема- гудит задний мост.89259115829.Заранее спасибо.
А запчастей к Комби нету?
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