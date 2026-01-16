Техника для особых операций — что скрывает новый проект?

16 января 2026, 17:37
Бесшумный электромотоцикл Калашников для спецназа — что в нем уникального
Калашников удивил новым электромотоциклом для спецназа. Багги Турист готовится к производству. Техника обещает изменить подход к скрытным операциям. Какие возможности скрыты в новинках? Узнаем детали.
Российский концерн «Калашников» представил бесшумный электрический мотоцикл для спецподразделений. Новая разработка создана для скрытного перемещения во время специальных операций. Инженеры сделали ключевой акцент на максимальное снижение шума, что критически важно для незаметности при проведении рейдов.
Военная версия мотоцикла основана на гражданской модели, но серьёзно доработана. Техника оснащена электродвигателем мощностью 20 л.с., который позволяет проезжать до 100 км на одной зарядке и развивать скорость до 80 км/ч. Такие характеристики обеспечивают мобильность как по дорогам, так и по пересечённой местности, что расширяет возможности разведки.
Конструкция мотоцикла модульная и адаптируемая под конкретные задачи. Техника может быть оборудована инфракрасными фарами для ночных операций, креплениями для вооружения и дополнительными грузовыми платформами. Это позволяет гибко подстраивать мотоцикл под нужды различных подразделений.
Это может стать началом более широкого внедрения электротранспорта в силовых структурах. Параллельно для нужд ведомств готовится к производству лёгкий багги «Турист» от завода «Иж», созданный на основе серийных узлов.
Появление таких специализированных разработок показывает изменение подхода к оснащению силовых структур. Электрические мотоциклы и лёгкая внедорожная техника перестают быть экспериментом и становятся реальным инструментом для повышения мобильности и эффективности.
