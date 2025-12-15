Новый Иж-Эндуро удивил мощностью и возможностями – что скрывает российская новинка

15 декабря 2025, 13:22
Калашников представил электрический мотоцикл Иж-Эндуро с коляской для силовиков и путешественников
Калашников представил электрический мотоцикл Иж-Эндуро с коляской для силовиков и путешественников
В России дебютировал необычный электрический мотоцикл с коляской. Производитель обещает несколько версий и интересные характеристики. Модель рассчитана на разные задачи. Подробности о новинке пока держатся в секрете.
АО «Концерн Калашников» вывел на публику свежую разработку — электрический мотоцикл «Иж-Эндуро» с коляской. Новинка расширяет линейку техники бренда и ориентирована не только на профессионалов, но и на энтузиастов активного отдыха. Модель сразу привлекла внимание благодаря необычному сочетанию электрической тяги и классической конструкции с коляской.
По информации «Российской газеты», мотоцикл будет доступен в нескольких исполнениях. Варианты оснащаются двумя мотор-колесами мощностью 4 и 7 л.с., а также электродвигателем на 5,4 л.с. Последний вариант разработчики считают оптимальным по соотношению мощности и экономичности. Для любителей классики предусмотрена версия с бензиновым двигателем объемом 450 куб. см.
В зависимости от комплектации максимальная скорость достигает 100-150 км/ч. Коляска в базовой версии рассчитана на перевозку грузов, но при необходимости может быть доработана под конкретные задачи. Кроме того, предусмотрена возможность установки прицепа, что расширяет функционал мотоцикла.
Весит «Иж-Эндуро» около 220 кг. Запас хода на одной зарядке, по заявлению производителя, достигает 100 км, однако этот показатель зависит от выбранной модификации и условий эксплуатации. Такой результат делает новинку интересной не только для городских поездок, но и для выездов на природу или работы в сложных условиях.
Мотоцикл рассчитан на использование сотрудниками силовых и спасательных структур, а также на любителей путешествий и активного отдыха. Универсальность конструкции позволяет адаптировать технику под разные задачи — от патрулирования до экспедиций. В ближайшее время ожидается появление дополнительных подробностей о комплектациях и ценах.
Похожие материалы IZH
-
15.12.2025, 11:51
Обновленный Mercedes-Maybach S-Class готовится к премьере с новым дизайном и технологиями
Mercedes готовит рестайлинг флагманского S-Class и версии Maybach. В сети появились рендеры с намеками на будущий стиль. Ожидаются новые технологии и моторы. Дебют намечен на 2027-2028 годы. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
15.12.2025, 11:39
Yuejin H500C: новый китайский автодом с дизелем и современным интерьером
Yuejin H500C – свежий взгляд на легкие автодома. Модель сочетает дизельный мотор, автоматическую трансмиссию и продуманный интерьер. Внутри – максимум комфорта и современные технологии. Узнайте, чем еще удивляет этот дом на колесах.Читать далее
-
15.12.2025, 09:46
В Майами продают уникальный Ford Bronco с военным стилем и тюнингом за 85 тысяч долларов
В Майами выставлен на продажу необычный Ford Bronco с военным обликом. Автомобиль получил бронированное покрытие, расширенный кузов и индивидуальный интерьер. Цена — почти 85 тысяч долларов. Подробности о технических характеристиках и пробеге не раскрываются. Заинтригованы? Читайте далее.Читать далее
-
15.12.2025, 08:52
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
В России появился новый рамный внедорожник. BAW 212 имеет богатую историю. Он получил современное оснащение. Автомобиль проверили на дорогах и бездорожье. Результаты теста оказались весьма неожиданными.Читать далее
-
15.12.2025, 08:39
Brabus превратил Bentley Continental GT Speed в 900-сильный суперкар для дальних поездок
Brabus представил 900 Superblack на базе Bentley Continental GT Speed. Автомобиль получил карбоновые детали, 900 л.с. и разгон до 100 км/ч за 2,9 секунды. Внутри – черная кожа и эксклюзивные элементы. Цена пока держится в секрете.Читать далее
-
15.12.2025, 08:31
Citroen ELO: новый концепт-кар, который меняет представление о мобильности
Citroën представил концепт ELO, который ломает привычные шаблоны. Французы обещают революцию в комфорте и функциональности. Что скрывает этот необычный минивэн? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 08:06
Уникальный кастом-байк на базе Kawasaki KZ750 Twin поражает своим уровнем исполнения
STG Tracker снова удивляет своим подходом к кастомайзингу. Мастера из Аргентины создали кафе-рейсер, который не оставляет равнодушным. Каждый проект этой мастерской – отдельная история. Узнайте, чем выделяется их Kawasaki KZ750 Twin.Читать далее
-
15.12.2025, 07:57
Москвич меняет курс: новые M70 и M90 построены на базе MG, а не JAC
Москвич готовит к запуску кроссоверы M70 и M90 на базе MG. Производитель меняет китайского партнера. Новые модели уже прошли сертификацию. Подробности о причинах перемен и особенностях новинок – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 07:47
Автодом из Китая для бездорожья: i veco Camping Motorhome с автоматическим подъемом и внедорожными возможностями
Откройте для себя новый уровень свободы на колесах. Автодом i veco Camping Motorhome удивит автоматическим подъемом. Внутри – комфорт, снаружи – проходимость. Узнайте, что скрывает этот внедорожный дом на колесах.Читать далее
-
15.12.2025, 07:37
Какие автомобили чаще всего везут из Японии: не все с правим рулем
Анализ импорта подержанных автомобилей из Японии: какие марки и модели лидируют, сколько им лет и почему рынок почти полностью состоит из праворульных машин. Исчерпывающий обзор структуры и особенностей японского автопрома на вторичном рынке.Читать далее
Похожие материалы IZH
-
15.12.2025, 11:51
Обновленный Mercedes-Maybach S-Class готовится к премьере с новым дизайном и технологиями
Mercedes готовит рестайлинг флагманского S-Class и версии Maybach. В сети появились рендеры с намеками на будущий стиль. Ожидаются новые технологии и моторы. Дебют намечен на 2027-2028 годы. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
15.12.2025, 11:39
Yuejin H500C: новый китайский автодом с дизелем и современным интерьером
Yuejin H500C – свежий взгляд на легкие автодома. Модель сочетает дизельный мотор, автоматическую трансмиссию и продуманный интерьер. Внутри – максимум комфорта и современные технологии. Узнайте, чем еще удивляет этот дом на колесах.Читать далее
-
15.12.2025, 09:46
В Майами продают уникальный Ford Bronco с военным стилем и тюнингом за 85 тысяч долларов
В Майами выставлен на продажу необычный Ford Bronco с военным обликом. Автомобиль получил бронированное покрытие, расширенный кузов и индивидуальный интерьер. Цена — почти 85 тысяч долларов. Подробности о технических характеристиках и пробеге не раскрываются. Заинтригованы? Читайте далее.Читать далее
-
15.12.2025, 08:52
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
В России появился новый рамный внедорожник. BAW 212 имеет богатую историю. Он получил современное оснащение. Автомобиль проверили на дорогах и бездорожье. Результаты теста оказались весьма неожиданными.Читать далее
-
15.12.2025, 08:39
Brabus превратил Bentley Continental GT Speed в 900-сильный суперкар для дальних поездок
Brabus представил 900 Superblack на базе Bentley Continental GT Speed. Автомобиль получил карбоновые детали, 900 л.с. и разгон до 100 км/ч за 2,9 секунды. Внутри – черная кожа и эксклюзивные элементы. Цена пока держится в секрете.Читать далее
-
15.12.2025, 08:31
Citroen ELO: новый концепт-кар, который меняет представление о мобильности
Citroën представил концепт ELO, который ломает привычные шаблоны. Французы обещают революцию в комфорте и функциональности. Что скрывает этот необычный минивэн? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 08:06
Уникальный кастом-байк на базе Kawasaki KZ750 Twin поражает своим уровнем исполнения
STG Tracker снова удивляет своим подходом к кастомайзингу. Мастера из Аргентины создали кафе-рейсер, который не оставляет равнодушным. Каждый проект этой мастерской – отдельная история. Узнайте, чем выделяется их Kawasaki KZ750 Twin.Читать далее
-
15.12.2025, 07:57
Москвич меняет курс: новые M70 и M90 построены на базе MG, а не JAC
Москвич готовит к запуску кроссоверы M70 и M90 на базе MG. Производитель меняет китайского партнера. Новые модели уже прошли сертификацию. Подробности о причинах перемен и особенностях новинок – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 07:47
Автодом из Китая для бездорожья: i veco Camping Motorhome с автоматическим подъемом и внедорожными возможностями
Откройте для себя новый уровень свободы на колесах. Автодом i veco Camping Motorhome удивит автоматическим подъемом. Внутри – комфорт, снаружи – проходимость. Узнайте, что скрывает этот внедорожный дом на колесах.Читать далее
-
15.12.2025, 07:37
Какие автомобили чаще всего везут из Японии: не все с правим рулем
Анализ импорта подержанных автомобилей из Японии: какие марки и модели лидируют, сколько им лет и почему рынок почти полностью состоит из праворульных машин. Исчерпывающий обзор структуры и особенностей японского автопрома на вторичном рынке.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве