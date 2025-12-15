Новый Иж-Эндуро удивил мощностью и возможностями – что скрывает российская новинка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

15 декабря 2025, 13:22

Калашников представил электрический мотоцикл Иж-Эндуро с коляской для силовиков и путешественников

В России дебютировал необычный электрический мотоцикл с коляской. Производитель обещает несколько версий и интересные характеристики. Модель рассчитана на разные задачи. Подробности о новинке пока держатся в секрете.

АО «Концерн Калашников» вывел на публику свежую разработку — электрический мотоцикл «Иж-Эндуро» с коляской. Новинка расширяет линейку техники бренда и ориентирована не только на профессионалов, но и на энтузиастов активного отдыха. Модель сразу привлекла внимание благодаря необычному сочетанию электрической тяги и классической конструкции с коляской.

По информации «Российской газеты», мотоцикл будет доступен в нескольких исполнениях. Варианты оснащаются двумя мотор-колесами мощностью 4 и 7 л.с., а также электродвигателем на 5,4 л.с. Последний вариант разработчики считают оптимальным по соотношению мощности и экономичности. Для любителей классики предусмотрена версия с бензиновым двигателем объемом 450 куб. см.

В зависимости от комплектации максимальная скорость достигает 100-150 км/ч. Коляска в базовой версии рассчитана на перевозку грузов, но при необходимости может быть доработана под конкретные задачи. Кроме того, предусмотрена возможность установки прицепа, что расширяет функционал мотоцикла.

Фото: пресс-служба концерна "Калашников"

Весит «Иж-Эндуро» около 220 кг. Запас хода на одной зарядке, по заявлению производителя, достигает 100 км, однако этот показатель зависит от выбранной модификации и условий эксплуатации. Такой результат делает новинку интересной не только для городских поездок, но и для выездов на природу или работы в сложных условиях.

Мотоцикл рассчитан на использование сотрудниками силовых и спасательных структур, а также на любителей путешествий и активного отдыха. Универсальность конструкции позволяет адаптировать технику под разные задачи — от патрулирования до экспедиций. В ближайшее время ожидается появление дополнительных подробностей о комплектациях и ценах.

Упомянутые марки: ИЖ
