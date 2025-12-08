Российский концерн удивил новым военным электробайком – что скрывает ИЖ-Эндуро?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 21:53

Калашников представил электромотоцикл ИЖ-Эндуро с прицепом для армии России

Калашников представил электромотоцикл ИЖ-Эндуро с прицепом для армии России

Российский концерн удивил новым военным электробайком – что скрывает ИЖ-Эндуро?

Калашников представил электромотоцикл ИЖ-Эндуро с прицепом для армии России

Крупные производители и стартапы активно выходят на рынок электромотоциклов. Даже концерн Калашников, известный оружием, решил попробовать себя в этой сфере. Российская компания показала необычную новинку для военных. Чем она отличается от других? Подробности – в нашем материале.

Крупные производители и стартапы активно выходят на рынок электромотоциклов. Даже концерн Калашников, известный оружием, решил попробовать себя в этой сфере. Российская компания показала необычную новинку для военных. Чем она отличается от других? Подробности – в нашем материале.

Рынок электрических мотоциклов стремительно развивается, и к нему присоединяются не только профильные производители, но и компании, далекие от классического автопрома. В 2025 году российский концерн «Калашников», прославившийся по всему миру автоматом АК-47, решил удивить новым проектом. В этот раз речь идет не о стрелковом оружии, а о современном электромотоцикле ИЖ-Эндуро, созданном специально для нужд армии.

Как сообщает autoevolution, российский производитель вооружения и техники уже несколько лет экспериментирует с электротранспортом. При этом инженеры сделали ставку на универсальность и практичность, представив мотоцикл с прицепом повышенной грузоподъемности. Таким тандемом удастся перевозить не только бойцов, но и тяжелое оборудование, что особенно важно для военных задач в сложных условиях.

Внешне ИЖ-Эндуро выглядит лаконично, но при этом существенно. Мотоцикл получил массивную раму, верхнюю посадку и большие внедорожные колеса. Прицеп крепится к задней части и рассчитан на перевозку грузов при постоянном назначении. По задумке разработчиков, такая конструкция позволяет оперативно доставлять боеприпасы, оборудование или даже эвакуировать раненых с полей боя.

 Фото: Kalashnikov Concern

Технические характеристики новинки пока держатся в секрете, однако известно, что электромотоцикл оснащен мощными аккумуляторами, обеспечивающими приличный запас хода. При этом машина отличается низким уровнем шума, что дает преимущество при скрытых операциях. Кроме того, электрическая силовая установка обеспечивает минимальное обслуживание и сокращает расходы, что важно для армейской техники.

Особое внимание уделено проходимости: мотоцикл умеет преодолевать бездорожье, крутые подъемы и водные преграды. Прицеп оснащен усиленной подвеской и может буксироваться даже за пределами пограничной местности. По словам представителей концерна, ИЖ-Эндуро с прицепом уже проходит испытания в реальных условиях и может поступить на вооружение в ближайшие годы.

Появление такого транспорта в российской армии свидетельствует о том, что военные не отстают от мировых тенденций и готовы внедрять инновационные решения. Электромотоциклы с прицепами могут стать незаменимыми помощниками в разведке, патрулировании и логистике. Не исключено, что в будущем подобные машины появятся и в гражданском мире, например, для спасателей или экспедиций.

Таким образом, Калашников не только расширяет свою портфельную продукцию, но и приводит к тому, что российские инженеры способны создавать современные и востребованные решения для самых разных сфер. Остается дождаться официальных данных о характеристиках и серийного запуска ИЖ-Эндуро, чтобы оценить его потенциал на практике.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Брянск Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться