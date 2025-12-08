Российский концерн удивил новым военным электробайком – что скрывает ИЖ-Эндуро?

Калашников представил электромотоцикл ИЖ-Эндуро с прицепом для армии России

Крупные производители и стартапы активно выходят на рынок электромотоциклов. Даже концерн Калашников, известный оружием, решил попробовать себя в этой сфере. Российская компания показала необычную новинку для военных. Чем она отличается от других? Подробности – в нашем материале.

Рынок электрических мотоциклов стремительно развивается, и к нему присоединяются не только профильные производители, но и компании, далекие от классического автопрома. В 2025 году российский концерн «Калашников», прославившийся по всему миру автоматом АК-47, решил удивить новым проектом. В этот раз речь идет не о стрелковом оружии, а о современном электромотоцикле ИЖ-Эндуро, созданном специально для нужд армии.

Как сообщает autoevolution, российский производитель вооружения и техники уже несколько лет экспериментирует с электротранспортом. При этом инженеры сделали ставку на универсальность и практичность, представив мотоцикл с прицепом повышенной грузоподъемности. Таким тандемом удастся перевозить не только бойцов, но и тяжелое оборудование, что особенно важно для военных задач в сложных условиях.

Внешне ИЖ-Эндуро выглядит лаконично, но при этом существенно. Мотоцикл получил массивную раму, верхнюю посадку и большие внедорожные колеса. Прицеп крепится к задней части и рассчитан на перевозку грузов при постоянном назначении. По задумке разработчиков, такая конструкция позволяет оперативно доставлять боеприпасы, оборудование или даже эвакуировать раненых с полей боя.

Фото: Kalashnikov Concern

Технические характеристики новинки пока держатся в секрете, однако известно, что электромотоцикл оснащен мощными аккумуляторами, обеспечивающими приличный запас хода. При этом машина отличается низким уровнем шума, что дает преимущество при скрытых операциях. Кроме того, электрическая силовая установка обеспечивает минимальное обслуживание и сокращает расходы, что важно для армейской техники.

Особое внимание уделено проходимости: мотоцикл умеет преодолевать бездорожье, крутые подъемы и водные преграды. Прицеп оснащен усиленной подвеской и может буксироваться даже за пределами пограничной местности. По словам представителей концерна, ИЖ-Эндуро с прицепом уже проходит испытания в реальных условиях и может поступить на вооружение в ближайшие годы.

Появление такого транспорта в российской армии свидетельствует о том, что военные не отстают от мировых тенденций и готовы внедрять инновационные решения. Электромотоциклы с прицепами могут стать незаменимыми помощниками в разведке, патрулировании и логистике. Не исключено, что в будущем подобные машины появятся и в гражданском мире, например, для спасателей или экспедиций.

Таким образом, Калашников не только расширяет свою портфельную продукцию, но и приводит к тому, что российские инженеры способны создавать современные и востребованные решения для самых разных сфер. Остается дождаться официальных данных о характеристиках и серийного запуска ИЖ-Эндуро, чтобы оценить его потенциал на практике.