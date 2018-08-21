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21 августа 2018, 18:24
«Калашников» привез электрокары и гибриды на оборонный форум «Армия – 2018»
В Подмосковье открылась масштабная выставка продукции оборонных предприятий. Помимо серьезной военной техники и вооружения здесь представили несколько гражданских прототипов.
У входа на экспозицию посетителей приветствует 4-тонный «Игорек» – боевой робот концерна «Калашников», официальное название которого «управляемый прямоходящий комплекс». Кроме экстравагантного робота, который уже стал очередным мемом Рунета, «Калашников» привез на выставку концептуальный электрокар для каршеринга, гибридный багги и пару электробайков.
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Еще одна новинка концерна «Калашников» – гибридный багги защитного цвета. Он спроектирован для частей специального назначения. Задние колеса приводятся в движение стандартным 57-сильным ДВС, передние — электромотором мощностью 74 л.с. Автомобиль может развивать скорость до 100 км/ч. Кабина рассчитана на четырех человек.
Показали на выставке и прототипы электрических мотоциклов: гражданский UM-1 и армейский SM-1. Электробайки получили 20-сильные моторы и могут разгоняться до 90 км/ч. Запас хода – те же 150 километров. В июне 2018 года первая партия таких мотоциклов «ИЖ Пульсар» пополнила гараж столичной полиции.
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Отзывы по теме
Согласен. Автомобиль - настоящий трудяга, прослужил мне более 15-ти лет. Надежный аппарат, всегда дотаскивал нас и наш груз до дома, никогда в пути не подводил. Конструкция проста как 3 копейки, все легко можно починить своими руками, что позволяло значительно сэкономить на автосервисах. Но на сегодня ...
Андрей, если вы нашли ребят по ремонту дайте знать. Буду признателен. Проблема- гудит задний мост.89259115829.Заранее спасибо.
А запчастей к Комби нету?
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