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21 августа 2018, 18:24

«Калашников» привез электрокары и гибриды на оборонный форум «Армия – 2018»

В Подмосковье открылась масштабная выставка продукции оборонных предприятий. Помимо серьезной военной техники и вооружения здесь представили несколько гражданских прототипов.
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  «Калашников» привез электрокары и гибриды на оборонный форум «Армия – 2018» ИЖ «Калашников» привез электрокары и гибриды на оборонный форум «Армия – 2018» ИЖ «Калашников» привез электрокары и гибриды на оборонный форум «Армия – 2018» ИЖ «Калашников» привез электрокары и гибриды на оборонный форум «Армия – 2018»
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фото
  
У входа на экспозицию посетителей приветствует 4-тонный «Игорек» – боевой робот концерна «Калашников», официальное название которого «управляемый прямоходящий комплекс». Кроме экстравагантного робота, который уже стал очередным мемом Рунета, «Калашников» привез на выставку концептуальный электрокар для каршеринга, гибридный багги и пару электробайков. 

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Черно-красный электромобиль UV4 имеет рамную конструкцию, сваренную из стальных труб, и пластиковый кузов. Двери отсутствуют. Габаритные размеры 3 440 мм х 1 530 мм х 1 730 мм. Масса – 650 килограмм. Автомобиль оснащен 68-сильным электромотором и комплектом литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Максимальная скорость – 80 км/ч. Запас хода достигает 150 километров. Модель неприхотлива в обслуживании и может использоваться в каршеринге или на предприятиях с большой территорией.

Еще одна новинка концерна «Калашников» – гибридный багги защитного цвета. Он спроектирован для частей специального назначения. Задние колеса приводятся в движение стандартным 57-сильным ДВС, передние — электромотором мощностью 74 л.с. Автомобиль может развивать скорость до 100 км/ч. Кабина рассчитана на четырех человек. 

Показали на выставке и прототипы электрических мотоциклов: гражданский UM-1 и армейский SM-1. Электробайки получили 20-сильные моторы и могут разгоняться до 90 км/ч. Запас хода – те же 150 километров. В июне 2018 года первая партия таких мотоциклов «ИЖ Пульсар» пополнила гараж столичной полиции.
Новинки и концепт кары IZH
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Отзывы по теме
Форум ИЖ 2715
Согласен. Автомобиль - настоящий трудяга, прослужил мне более 15-ти лет. Надежный аппарат, всегда дотаскивал нас и наш груз до дома, никогда в пути не подводил. Конструкция проста как 3 копейки, все легко можно починить своими руками, что позволяло значительно сэкономить на автосервисах. Но на сегодня ...
Дмитрий
Форум ИЖ 2126
Андрей, если вы нашли ребят по ремонту дайте знать. Буду признателен. Проблема- гудит задний мост.89259115829.Заранее спасибо.
Михаил
Форум ИЖ 2125
А запчастей к Комби нету?
Павел
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«Калашников» привез электрокары и гибриды на оборонный форум «Армия – 2018»
У входа на экспозицию посетителей приветствует 4-тонный «Игорек» – боевой робот концерна «Калашников», официальное название которого «управляемый прямоходящий комплекс». Кроме экстравагантного робота, который уже стал очередным мемом Рунета, «Калашников» привез на выставку концептуальный электрокар для каршеринга, гибридный багги и пару электробайков. {{material_123595}}Черно-красный электромобиль UV4 имеет рамную конструкцию, сваренную из стальных труб, и пластиковый кузов. Двери отсутствуют. Габаритные размеры 3 440 мм х 1 530 мм х 1 730 мм. Масса – 650 килограмм. Автомобиль оснащен 68-сильным электромотором и комплектом литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Максимальная скорость – 80 км/ч. Запас хода достигает 150 километров. Модель неприхотлива в обслуживании и может использоваться в каршеринге или на предприятиях с большой территорией.Еще одна новинка концерна «Калашников» – гибридный багги защитного цвета. Он спроектирован для частей специального назначения. Задние колеса приводятся в движение стандартным 57-сильным ДВС, передние — электромотором мощностью 74 л.с. Автомобиль может развивать скорость до 100 км/ч. Кабина рассчитана на четырех человек. Показали на выставке и прототипы электрических мотоциклов: гражданский UM-1 и армейский SM-1. Электробайки получили 20-сильные моторы и могут разгоняться до 90 км/ч. Запас хода – те же 150 километров. В июне 2018 года первая партия таких мотоциклов «ИЖ Пульсар» пополнила гараж столичной полиции.
2018-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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