BMW X7 в России: сенсация или фейк? - Неожиданный поворот в дилерских центрах

Калининградские дилеры BMW опровергли слухи о старте продаж новых X7 российского производства

В Калининграде обсуждают загадочные BMW X7. Дилеры не подтверждают появление новых машин. Официальных данных о поставках нет. Покупатели в замешательстве. Ситуация остается напряженной.

В последние дни автомобильное сообщество Калининграда оказалось в центре обсуждения из-за неожиданной информации о якобы начавшихся продажах кроссоверов BMW X7, собранных на местном заводе. Новость быстро разлетелась по профильным каналам и вызвала бурю эмоций среди поклонников немецкой марки. Однако, как выяснилось, реальность оказалась куда менее сенсационной.

Один из крупнейших дилерских центров BMW в регионе категорически опроверг появление новых X7 на своих площадках. Представитель компании заявил, что ни одной машины калининградской сборки в наличии нет, а сообщения о старте продаж не соответствуют действительности. «Мы сами удивлены, откуда взялась эта информация. На сайте и в шоуруме таких автомобилей не было и нет», - подчеркнул сотрудник дилерского центра.

Вся шумиха началась после публикации в одном из популярных Telegram-каналов, где были размещены фотографии якобы новых BMW X7 с российской пропиской. Автор утверждал, что речь идет о свежих экземплярах 2025 года выпуска с мощными моторами и внушительным списком опций. Однако в дилерском центре эти сведения назвали вымыслом, а снимки - не подтвержденными.

По словам менеджера, в последнее время в продаже действительно появлялись BMW X7, но исключительно с пробегом. Сейчас в наличии остался лишь один экземпляр - дизельная версия M50d 2020 года с пробегом более 100 тысяч километров. Новых машин, по его словам, не поступало, и если ситуация изменится, клиенты узнают об этом первыми.

Интересно, что даже после официального опровержения слухи не утихают. Некоторые участники рынка на условиях анонимности признают, что слышали о возможном появлении партии новых X7, но подчеркивают: их компании не планируют заниматься продажей этих автомобилей. Остальные дилеры предпочитают не комментировать ситуацию вовсе, что только подогревает интерес публики.

Как пишет Autonews, дилеры не спешат подтверждать подлинность фотографий, появившихся в сети. Впрочем, отсутствие официальных заявлений и реальных машин на площадках говорит само за себя. В условиях, когда рынок новых автомобилей в России переживает не лучшие времена, любая новость о возвращении премиальных моделей вызывает ажиотаж. Но пока что история с BMW X7 калининградской сборки выглядит скорее как очередная городская легенда, чем реальный прорыв.

Покупатели, следящие за развитием событий, не скрывают разочарования. Многие надеялись, что после долгого перерыва BMW вновь начнет поставки новых кроссоверов, пусть и локальной сборки. Однако на данный момент все разговоры о старте продаж остаются лишь слухами, не подтвержденными ни одним из официальных представителей бренда.

Ситуация вокруг BMW X7 в Калининграде наглядно демонстрирует, насколько остро российский рынок реагирует на любые новости о премиальных автомобилях. Пока одни строят догадки и обсуждают фотографии в мессенджерах, другие предпочитают дождаться официальных объявлений. Впрочем, в условиях дефицита и ограниченного выбора даже слухи способны взбудоражить публику и заставить поверить в невозможное.