Дом на колесах за 2,5 млн: почему КАМА — лучший выбор для зимовки и путешествий по РФ

KAMA: автодом с дизельным отоплением, литиевыми батареями и пробегом 31 000 км

Автодом KAMA 2023 года выделяется сочетанием современного оснащения и практичных решений для путешествий по России. Модель с литиевыми батареями, солнечными панелями и дизельным отоплением может заинтересовать тех, кто ищет автономность и комфорт в дороге. Важно знать, какие особенности отличают этот вариант от конкурентов.

Автодом KAMA 2023 года выделяется сочетанием современного оснащения и практичных решений для путешествий по России. Модель с литиевыми батареями, солнечными панелями и дизельным отоплением может заинтересовать тех, кто ищет автономность и комфорт в дороге. Важно знать, какие особенности отличают этот вариант от конкурентов.

Автодом КАМА 2023 года привлечет внимание тех, кто ищет современное решение для длительных поездок и жизни на колесах. В условиях растущего интереса к мобильным домам в России, эта модель отличается не только технической надежностью, но и продуманной комплектацией, рассчитанной на автономность и комфорт.

В основе автодома - двигатель мощностью 2,0 л.с., 150 л.с., механическая коробка передач и привод на две оси. Пробег составляет 31 000 км, что для подобной техники считается умеренными показателями. Габариты 5950×2140×2750 мм и масса 3 490 кг позволяют использовать права категории B, что важно для большинства водителей.

В комплектацию входят литиевые батареи емкостью 400 Ач, солнечные панели на 230 Вт и инвертор на 3000 Вт - это обеспечивает высокий уровень автономности. Для российских условий особенно актуально наличие дизельного отопления, позволяющее поддерживать комфортную температуру даже в холодное время года. Водяные баки рассчитаны на 180 литров чистой воды и 40 литров слива, что способствует длительным стоянкам без подключения к инфраструктуре.

Фото: campauto.ru

Внутри автодома установлены стиральная машина, холодильник, индукционная плита и телевизор – набор техники, редко встречающийся в стандартных моделях. Спальные места организованы в трех зонах: в гостиной (1600×900 мм), в алькове (1900×1200 мм) и в задней части (1900×1300 мм), что позволяет разместить до пяти человек. Санузел оснащен переносным биотуалетом, при необходимости можно установить кассетный вариант.

Стоимость подержанного автодома составляет 2 500 000 рублей, при этом цена указана «под ключ» до Владивостока, возможна доставка в любой город России. Такой подход делает модель привлекательной для тех, кто рассматривает покупку автодома не только для путешествий, но и для длительного проживания или работы в удаленных регионах.

На фоне растущего интереса к мобильным решениям для жизни и отдыха, автодом КАМА 2023 выглядит сбалансированным вариантом для российских условий. КАМА 2023 подойдет тем, кто ценит сочетание бытового комфорта и энергонезависимости. В последние годы такие модели становятся все более востребованными среди автотуристов и тех, кто ищет альтернативу традиционному образу жизни.