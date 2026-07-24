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Автор: Дмитрий Новиков

24 июля 2026, 13:20

KAMA TYRES начала выпуск новой индустриальной шины KAMA CLT для тяжелой техники

KAMA TYRES начала выпуск новой индустриальной шины KAMA CLT для тяжелой техники

17.5R25, цельнометаллокорд и ноль компромиссов: KAMA TYRES бросает вызов экстремальным условиям

KAMA TYRES начала выпуск новой индустриальной шины KAMA CLT для тяжелой техники

На рынке появилась новая индустриальная шина KAMA CLT, предназначенная для работы в самых сложных условиях. Модель уже доступна в типоразмере 17.5R25 и ориентирована на тяжелую строительную и карьерную технику. Специалисты отмечают, что новинка может повлиять на выбор шин для фронтальных погрузчиков и самосвалов. Какие решения реализованы в конструкции и что это значит для владельцев техники - разбираемся в материале.

На рынке появилась новая индустриальная шина KAMA CLT, предназначенная для работы в самых сложных условиях. Модель уже доступна в типоразмере 17.5R25 и ориентирована на тяжелую строительную и карьерную технику. Специалисты отмечают, что новинка может повлиять на выбор шин для фронтальных погрузчиков и самосвалов. Какие решения реализованы в конструкции и что это значит для владельцев техники - разбираемся в материале.

Шинный комплекс KAMA TYRES объявил о начале серийного производства новой индустриальной шины KAMA CLT с цельнометаллокордной конструкцией в размере 17.5R25. Эта модель ориентирована на эксплуатацию в тяжелых условиях - от строительных площадок до карьеров и грунтовых разработок, где техника сталкивается с максимальными нагрузками и абразивным воздействием, выяснил 110km.ru.

По словам исполнительного директора Торгового дома «Кама» Тимура Шарипова, запуск KAMA CLT в серийное производство позволяет компании укрепить позиции в индустриальном сегменте и предложить клиентам дополнительный выбор для различных сценариев эксплуатации. Особое внимание уделено надежности и ресурсу - шина рассчитана на работу как на твердых покрытиях, так и на сложном рельефе с высокими тяговыми нагрузками.

В конструкции KAMA CLT реализовано несколько технологических решений, которые должны повысить износостойкость и устойчивость к повреждениям. Оптимизированный профиль беговой части и специальный рисунок протектора обеспечивают равномерное распределение нагрузки и увеличивают пятно контакта. Для производства используется компаунд, устойчивый к истиранию и растрескиванию, что позволяет сохранять рабочие характеристики протектора даже при интенсивной эксплуатации.

Инженеры также переработали геометрию беговой части, чтобы снизить давление на рабочую поверхность и уменьшить интенсивность абразивного воздействия. Протектор выполнен в виде отдельных блоков: массивные элементы в центре с удлиненными стенками расположены под углом, что снижает сопротивление качению и нагрев, сохраняя при этом тяговые свойства. Плечевые зоны состоят из трапециевидных блоков, которые минимизируют риск неравномерного износа и повышают устойчивость к боковому проскальзыванию.

Особое внимание уделено боковинам - увеличенная толщина и использование стального корда снижают вероятность повреждений при работе на бездорожье и сложных покрытиях. Такой подход позволяет рассчитывать на долгий срок службы даже в экстремальных условиях.

Если Вы не знали, KAMA TYRES - один из крупнейших российских производителей шин, входящий в состав группы компаний «Татнефть». Компания выпускает широкий ассортимент продукции для легковых, грузовых и специализированных автомобилей, а также сельскохозяйственной и промышленной техники. Заводы KAMA TYRES расположены в Нижнекамске, а бренд активно развивает линейку индустриальных шин, ориентируясь на потребности российского рынка и специфические условия эксплуатации. За последние годы компания инвестировала значительные средства в модернизацию производственных мощностей и внедрение новых технологий.

Появление KAMA CLT может указывать на усиление конкуренции среди отечественных производителей индустриальных шин. Для владельцев тяжелой техники это означает расширение выбора и возможность подобрать оптимальное решение для конкретных задач. В условиях, когда надежность и ресурс шин напрямую влияют на эффективность работы техники, такие новинки становятся особенно актуальными.

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