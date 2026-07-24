17.5R25, цельнометаллокорд и ноль компромиссов: KAMA TYRES бросает вызов экстремальным условиям

24 июля 2026, 13:20
KAMA TYRES начала выпуск новой индустриальной шины KAMA CLT для тяжелой техники
KAMA TYRES начала выпуск новой индустриальной шины KAMA CLT для тяжелой техники
На рынке появилась новая индустриальная шина KAMA CLT, предназначенная для работы в самых сложных условиях. Модель уже доступна в типоразмере 17.5R25 и ориентирована на тяжелую строительную и карьерную технику. Специалисты отмечают, что новинка может повлиять на выбор шин для фронтальных погрузчиков и самосвалов. Какие решения реализованы в конструкции и что это значит для владельцев техники - разбираемся в материале.
Шинный комплекс KAMA TYRES объявил о начале серийного производства новой индустриальной шины KAMA CLT с цельнометаллокордной конструкцией в размере 17.5R25. Эта модель ориентирована на эксплуатацию в тяжелых условиях - от строительных площадок до карьеров и грунтовых разработок, где техника сталкивается с максимальными нагрузками и абразивным воздействием, выяснил 110km.ru.
По словам исполнительного директора Торгового дома «Кама» Тимура Шарипова, запуск KAMA CLT в серийное производство позволяет компании укрепить позиции в индустриальном сегменте и предложить клиентам дополнительный выбор для различных сценариев эксплуатации. Особое внимание уделено надежности и ресурсу - шина рассчитана на работу как на твердых покрытиях, так и на сложном рельефе с высокими тяговыми нагрузками.
В конструкции KAMA CLT реализовано несколько технологических решений, которые должны повысить износостойкость и устойчивость к повреждениям. Оптимизированный профиль беговой части и специальный рисунок протектора обеспечивают равномерное распределение нагрузки и увеличивают пятно контакта. Для производства используется компаунд, устойчивый к истиранию и растрескиванию, что позволяет сохранять рабочие характеристики протектора даже при интенсивной эксплуатации.
Инженеры также переработали геометрию беговой части, чтобы снизить давление на рабочую поверхность и уменьшить интенсивность абразивного воздействия. Протектор выполнен в виде отдельных блоков: массивные элементы в центре с удлиненными стенками расположены под углом, что снижает сопротивление качению и нагрев, сохраняя при этом тяговые свойства. Плечевые зоны состоят из трапециевидных блоков, которые минимизируют риск неравномерного износа и повышают устойчивость к боковому проскальзыванию.
Особое внимание уделено боковинам - увеличенная толщина и использование стального корда снижают вероятность повреждений при работе на бездорожье и сложных покрытиях. Такой подход позволяет рассчитывать на долгий срок службы даже в экстремальных условиях.
Если Вы не знали, KAMA TYRES - один из крупнейших российских производителей шин, входящий в состав группы компаний «Татнефть». Компания выпускает широкий ассортимент продукции для легковых, грузовых и специализированных автомобилей, а также сельскохозяйственной и промышленной техники. Заводы KAMA TYRES расположены в Нижнекамске, а бренд активно развивает линейку индустриальных шин, ориентируясь на потребности российского рынка и специфические условия эксплуатации. За последние годы компания инвестировала значительные средства в модернизацию производственных мощностей и внедрение новых технологий.
Появление KAMA CLT может указывать на усиление конкуренции среди отечественных производителей индустриальных шин. Для владельцев тяжелой техники это означает расширение выбора и возможность подобрать оптимальное решение для конкретных задач. В условиях, когда надежность и ресурс шин напрямую влияют на эффективность работы техники, такие новинки становятся особенно актуальными.
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