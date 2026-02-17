Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

17 февраля 2026, 12:29

Что скрывает новый автодом на базе КАМАЗ 43118: детали интерьера, оснащение и возможности для дальних поездок

Премиальный автодом на базе КАМАЗ 43118 удивляет не только техническими решениями, но и уровнем комфорта. Просторный интерьер, продуманная эргономика и современное оснащение делают его интересным выбором для семейных путешествий и экспедиций.

Премиальный автодом на базе КАМАЗ 43118 удивляет не только техническими решениями, но и уровнем комфорта. Просторный интерьер, продуманная эргономика и современное оснащение делают его интересным выбором для семейных путешествий и экспедиций.

Появление на рынке нового автодома на базе КАМАЗ 43118 сразу привлекло внимание тех, кто ищет не просто транспорт для поездок, а полноценный дом на колесах с возможностями, которые раньше казались недостижимыми для отечественных моделей. В условиях, когда спрос на автономные путешествия и экспедиции только растет, такой проект становится особенно актуальным.

КАМАЗ 43118 в премиальном исполнении – это не просто грузовик с жилым модулем, тщательно продуманной системой для жизни и отдыха. Внутренняя длина фургона составляет 7,2 метра, что позволяет организовать четыре полноценных спальных места и создать просторную гостиную зону. Входная группа занижена, лестница предусмотрена так, чтобы даже пожилым людям было удобно заходить внутрь.

Фото: kung.ru

Интерьер и планировка: пространство без компромиссов

Внутри автодома сразу бросается в глаза внимание к деталям. Мягкая отделка стен и потолка из искусственной кожи, влагостойкий ламинат на полу, мебель из высококачественных материалов - все это создает впечатление настоящего дома. Гостиная обустроена П-образным диваном с ремнями безопасности и трансформируемым столом, который легко трансформируется в дополнительное спальное место. По периметру — множество шкафчиков для хранения вещей.

Кухонный блок не уступает оснащению: столешница и мойка из искусственного камня, современная плита, холодильник и морозильная камера, вытяжка и микроволновка - все рассчитано на переход в автономное пребывание. Для хранения посуды и утвари предусмотрены ящики и шкафы, набор посуды закреплен так, чтобы не разбиваться на кочках.

Фото: kung.ru

Санузел и душевая: уровень городской квартиры

Раздельный санузел и душевая – редкость для автодомов, но здесь это реализовано без компромиссов. Душевая оборудована тропическим душем, акриловым поддоном и вытяжным вентилятором, стены отделаны водостойким пластиком. В санузле - тумба из искусственного камня, кассетный туалет, тумба с полками и мозаичная полка. Все продумано для максимального удобства и гигиены.

Спальная зона отделена сдвижной дверью, здесь установлена ​​двуспальная кровать с ортопедическим матрасом и отдельный шкаф для одежды и обуви. Благодаря продуманной вентиляции и отоплению, даже в холодное время года внутри сохраняется комфортная температура.

Техническое оснащение: автономность и безопасность

КАМАЗ 43118 имеет множество доработок, которые делают его пригодным для самых сложных маршрутов. Шасси оборудовано опцией «Кабина-Макси» с двумя спальными местами, бытовыми и электрическими лебедками, увеличенным топливным баком на 500 литров и системой подогрева топлива. В кабине - виброшумоизоляция, пневматическое сиденье для пассажира, автономный отопитель и современная аудиосистема.

Фургон выполнен из сэндвич-панелей с утеплителем до 100 мм, что обеспечивает отличную теплоизоляцию. Внешняя секция - оцинкованная сталь с порошковым покрытием, внутри - влагостойкая фанера. Для хранения инструментов и оборудования предусмотрены багажные отсеки и ящики, окна и люки, оборудованные москитными сетками и шторками.

Энергетика и климат: независимость от внешних условий

Автодом оснащен мощной энергетической системой: шесть солнечных панелей по 150 Вт, четыре AGM-аккумулятора по 150 А/ч, инвертор и генератор на 4,5 кВт. Внутри - розетки 220В и USB, светодиодная подсветка по всему периметру, а также система автоматической зарядки аккумуляторов от корпуса генератора. Для поддержания микроклимата установлен обогреватель Webasto, дровяная печь-камин и напольный кондиционер с разводкой по отсекам.

Упомянутые марки: КамАЗ
Похожие материалы KamAZ

