Технологии и комфорт в одном фургоне – как устроен современный автодом

8 января 2026, 15:08
КамАЗ 43118: рабочий автодом нового поколения с лабораторией и умной техникой
В России появился уникальный автодом на базе КамАЗ 43118. В нем объединились лаборатория и жилой модуль. Внутри — умная техника и продуманная эргономика. Неожиданные решения для работы и отдыха. Узнайте, чем удивляет этот проект.
В последние годы российский рынок спецтехники переживает настоящий ренессанс. На его фоне выделяется рабочий автодом на базе КамАЗ 43118. Этот автомобиль не просто транспорт — он стал полноценным мобильным офисом, лабораторией и домом на колесах одновременно. В нем сочетаются современные технологии, функциональность и комфорт, что делает его интересным не только для профессионалов, но и для всех, кто занимается развитием отечественного автопрома.
В основе проекта лежит КамАЗ 43118 с колесной формулой 6х6. Длина фургона составляет 6,6 метра, а технологии пространства организованы так, чтобы максимально эффективно использовать каждый сантиметр. Внутри расположены рабочие места, которые легко трансформируются в спальные зоны. Это позволяет использовать автодом как для длительных экспедиций, так и для оперативной работы в полевых условиях.
Особое внимание уделено оснащению. В одном помещении удалось соединить кухонный блок, места для хранения, спальную и рабочую зоны. Вся мебель изготовлена из влагостойкой ламинированной березовой фанеры высшего качества. На кухне стоят — столешница из искусственного камня, встроенная мойка, холодильник, микроволновка и даже умный чайник, который можно включить голосом через Яндекс.Станцию Макс. Эта же колонка управляет теплым полом, освещением, отоплением и кондиционированием.
Лабораторный отсек с отделением-перегородкой с крючками для одежды. Здесь есть диван с откидным столом, рабочие кресла с регулировкой, подставка для геофизического оборудования и дополнительное место для хранения. Верхнее спальное место складывается, освобождая пространство днем. Все продумано до мелочей: от розеток и светодиодного освещения до аварийных светильников и энергоэффективных систем управления.
Похожие материалы GAZ
-
08.01.2026, 06:44
Как старый Honda CX500 превратился в стильный кафе-рейсер с духом Paul Smart
В мире кастомных мотоциклов иногда случаются настоящие чудеса. Одно из них - превращение старого Honda CX500 в эффектный кафе-рейсер. Французский энтузиаст Себастьен Ледис сумел вдохновиться легендарными байками и создать нечто особенное. Как ему это удалось и что из этого вышло - читайте в нашем материале.Читать далее
-
08.01.2026, 06:21
Миниатюрный трейлер Cafito Serie 3.5: аргентинский взгляд на стиль и практичность
Cafito Serie 3.5 - это не просто маленький трейлер. Аргентинский производитель решил удивить рынок необычным подходом. Внешний вид вдохновлен ретро, а внутри - современные решения. Чем еще способен поразить этот малыш? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 19:20
Honda GL1000 превратили в кафе-рейсер с мотором Valkyrie - смелый проект из Испании
Огромный Honda Gold Wing редко становится основой для кафе-рейсеров. Но испанский мастер решил иначе. Он не только полностью изменил облик GL1000, но и оснастил его еще более мощным двигателем. Итог поражает воображение и вызывает вопросы даже у опытных байкеров.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 08:21
Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы
Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
06.01.2026, 23:34
Контрактные моторы и коробки: почему замена может обернуться проблемой для автовладельца
Контрактные агрегаты часто скрывают дефекты и юридические ловушки. Проверка не всегда помогает. Ремонт оригинала может быть дороже, но безопаснее. Не все продавцы честны. Выбор между риском и затратами остается за владельцем.Читать далее
-
06.01.2026, 18:39
Aston Martin DBX707 2023 года потерял 133 000 долларов за 5 000 км пробега
Aston Martin DBX707 2023 года с редкой комплектацией недавно ушел с молотка. За два года и 5 000 км его цена рухнула почти вдвое. Почему элитные авто теряют стоимость так быстро? Неожиданные детали сделки и впечатляющие цифры.Читать далее
-
06.01.2026, 16:13
Экспедиционный автодом Mercedes Arocs: роскошь и автономность для семьи на бездорожье
Mercedes Arocs превращен в настоящий дом для путешествий. Внутри - уют, технологии и премиум-отделка. Автодом готов к суровым условиям и длительным маршрутам. Узнайте, что скрывает этот уникальный проект.Читать далее
-
06.01.2026, 14:46
Европейский автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter удивляет простором и уютом
Жизнь в автодоме давно стала трендом в США, но теперь и Европа не отстает. Голландская компания Off-Grid Campers создала уникальный дом на колесах на базе Mercedes-Benz Sprinter. В нем нет компромиссов между комфортом и мобильностью. Чем удивляет этот проект? Читайте далее.Читать далее
