Технологии и комфорт в одном фургоне – как устроен современный автодом

КамАЗ 43118: рабочий автодом нового поколения с лабораторией и умной техникой

В России появился уникальный автодом на базе КамАЗ 43118. В нем объединились лаборатория и жилой модуль. Внутри — умная техника и продуманная эргономика. Неожиданные решения для работы и отдыха. Узнайте, чем удивляет этот проект.

В России появился уникальный автодом на базе КамАЗ 43118. В нем объединились лаборатория и жилой модуль. Внутри — умная техника и продуманная эргономика. Неожиданные решения для работы и отдыха. Узнайте, чем удивляет этот проект.

В последние годы российский рынок спецтехники переживает настоящий ренессанс. На его фоне выделяется рабочий автодом на базе КамАЗ 43118. Этот автомобиль не просто транспорт — он стал полноценным мобильным офисом, лабораторией и домом на колесах одновременно. В нем сочетаются современные технологии, функциональность и комфорт, что делает его интересным не только для профессионалов, но и для всех, кто занимается развитием отечественного автопрома.

Фото: kung.ru

В основе проекта лежит КамАЗ 43118 с колесной формулой 6х6. Длина фургона составляет 6,6 метра, а технологии пространства организованы так, чтобы максимально эффективно использовать каждый сантиметр. Внутри расположены рабочие места, которые легко трансформируются в спальные зоны. Это позволяет использовать автодом как для длительных экспедиций, так и для оперативной работы в полевых условиях.

Фото: kung.ru

Особое внимание уделено оснащению. В одном помещении удалось соединить кухонный блок, места для хранения, спальную и рабочую зоны. Вся мебель изготовлена ​​из влагостойкой ламинированной березовой фанеры высшего качества. На кухне стоят — столешница из искусственного камня, встроенная мойка, холодильник, микроволновка и даже умный чайник, который можно включить голосом через Яндекс.Станцию ​​Макс. Эта же колонка управляет теплым полом, освещением, отоплением и кондиционированием.

Лабораторный отсек с отделением-перегородкой с крючками для одежды. Здесь есть диван с откидным столом, рабочие кресла с регулировкой, подставка для геофизического оборудования и дополнительное место для хранения. Верхнее спальное место складывается, освобождая пространство днем. Все продумано до мелочей: от розеток и светодиодного освещения до аварийных светильников и энергоэффективных систем управления.