Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 06:25

КамАЗ 43118 с мотором Cummins: редкий автодом 2024 года на рынке Нижнего Новгорода

КамАЗ 43118 с мотором Cummins: редкий автодом 2024 года на рынке Нижнего Новгорода

КамАЗ 43118 2024: досанкционное шасси, двигатель Cummins 390 л.с. и полная подготовка к суровым условиям

КамАЗ 43118 с мотором Cummins: редкий автодом 2024 года на рынке Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде выставлен на продажу полуинтегрированный автодом на базе КамАЗ 43118 с оригинальным двигателем Cummins 8,9L и мощностью 390 л.с. Это одна из последних досанкционных машин, что делает предложение особенно актуальным для ценителей надежной техники и уникальных комплектаций.

В Нижнем Новгороде выставлен на продажу полуинтегрированный автодом на базе КамАЗ 43118 с оригинальным двигателем Cummins 8,9L и мощностью 390 л.с. Это одна из последних досанкционных машин, что делает предложение особенно актуальным для ценителей надежной техники и уникальных комплектаций.

На рынке автодомов России появляются всё более необычные предложения. Особое внимание привлекает полуинтегрированный автодом на шасси КамАЗ 43118, выпущенный в 2024 году. Это не рядовая модификация: машина собрана на базе одного из последних досанкционных шасси (январь 2022 года), что само по себе уже редкость для нынешних реалий.

Автодом оснащён оригинальным двигателем Cummins 8,9 л (ISL 340-50) мощностью 390 л.с., который в паре с 9-ступенчатой коробкой передач ZF обеспечивает уверенное движение даже в сложных условиях. Трёхточечный «кача»-надрамник и многослойный бескаркасный фургон с использованием материалов Monopan и LineX увеличивают прочность и дают высокий уровень термоизоляции. Толщина пола и потолка — 120 мм, стен — 80 мм, что позволяет эксплуатировать автодом даже в очень холодном климате.

Фото: auto.drom.ru

Предусмотрена полноценная подготовка к низким температурам: подогрев топливных магистралей, сепараторов, баков и кранов. Установлены литые кованые диски R20 с шинами Michelin XZL 14.00 R20 и система центральной подкачки. Все наружные элементы окрашены LineX — это даёт дополнительную защиту кузова от внешних воздействий.

Кабина оборудована высокой крышей, спальным местом, качественной тепло- и шумоизоляцией, отделкой кожей и алькантарой. Оба пневмосидения — от Grammer. Автодом оснащён генератором на 200А, электрической лебёдкой на 10 тонн, сапунами на мостах и алюминиевыми элементами.

Пробег составляет 35 000 км, руль — левый. В истории автомобиля отмечена одна регистрация, две записи о пробеге и два предыдущих объявления. Стоимость предложения — 25 000 000 рублей. 

Судя по комплектации и техническим решениям, этот КамАЗ 43118 может заинтересовать не только любителей автопутешествий, но и тех, кто ищет надёжную машину для экспедиций или работы в суровых климатических условиях. В последние годы спрос на аналогичные автодома в России растёт, особенно на фоне ограниченного импорта и ухода ряда зарубежных брендов. На современном рынке досанкционные базы с международными агрегатами ценятся высоко, а наличие полного пакета решений и прозрачная история только подогревают интерес к подобным предложениям. 

Упомянутые марки: КамАЗ
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