Редкий автодом на базе КамАЗа продают за 25 млн рублей: смотрим, что внутри

КамАЗ 43118 с мотором Cummins: редкий автодом 2024 года выставлен на продажу

В Нижнем Новгороде появился на продаже уникальный полуинтегрированный автодом на базе КамАЗ 43118 с оригинальным двигателем Cummins 8,9L мощностью 390 л.с. Почему такие машины стали редкостью, что отличает этот экземпляр и какие детали важно проверить перед покупкой - рассказываем подробно.

В России все чаще появляются объявления о продаже редких автодомов, и новый лот из Нижнего Новгорода сразу привлек внимание автолюбителей. На рынке выставлен полуинтегрированный автодом на шасси КамАЗ 43118, который выделяется не только своей комплектацией, но и историей создания. В условиях, когда досанкционные машины становятся настоящей редкостью, подобные предложения вызывают ажиотаж среди тех, кто ищет надежную и универсальную технику для путешествий и работы в сложных климатических условиях.

Этот автодом собран на базе шасси КамАЗ 43118, выпущенного в январе 2022 года, а сам проект завершили в сентябре 2024 года. Главная особенность - оригинальный двигатель Cummins 8,9L (ISL 340-50) мощностью 390 л.с., который в последние годы практически исчез с российского рынка. В паре с ним работает оригинальная коробка передач ZF 9 (9S1310ТО), что гарантирует надежность и долговечность даже при интенсивной эксплуатации.

В конструкции использован трехточечный «качающийся» надрамник, а сам фургон выполнен по бескаркасной технологии с применением многослойных материалов - в составе сендвича использованы Монопан и LineX. Такое решение обеспечивает не только прочность, но и высокое термосопротивление: пол и потолок утеплены на 120 мм, стены - на 80 мм, а в фургоне нет ни одного лишнего отверстия. Это особенно важно для эксплуатации в условиях суровой зимы, когда даже мелкие детали могут сыграть решающую роль.

Для работы в холодном климате предусмотрены подогревы топливных магистралей, сепаратора, всех баков и кранов. Автомобиль оснащен литыми коваными дисками R20 и шинами Michelin XZL 14.00 R20, а также системой центральной подкачки колес. Все элементы окрашены LineX, что защищает кузов от коррозии и механических повреждений.

Кабина оборудована высокой крышей, спальником, качественной тепло- и шумоизоляцией, отделкой кожей и алькантарой. Оба пневмосидения - Grammer, что обеспечивает комфорт даже на дальних маршрутах. В списке оснащения также значатся генератор на 200А, электрическая лебедка на 10 тонн, сапуны на мостах и алюминиевые элементы конструкции.

Пробег автомобиля составляет 35 000 км. Цена вопроса - 25 000 000 рублей. Продавец - частное лицо, а сам автомобиль находится в Нижнем Новгороде. Интересно, что спрос на подобные автодома заметно вырос после ухода ряда западных брендов и изменений в структуре рынка. Как отмечают эксперты, многие покупатели стали обращать внимание на редкие и хорошо оснащенные модели, которые способны выдерживать суровые условия эксплуатации. В этом контексте полезно вспомнить, как владельцы других редких автомобилей сталкивались с неожиданными расходами на обслуживание - например, владельцы эксклюзивных Mercedes были удивлены стоимостью ремонта своих машин.

Появление на рынке таких автодомов, как этот КамАЗ 43118, говорит о том, что интерес к уникальным и надежным транспортным решениям в России только растет. Для тех, кто ищет не просто средство передвижения, а полноценный дом на колесах, подобные предложения становятся настоящей находкой.