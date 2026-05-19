Редкий автодом на базе КамАЗа продают за 25 млн рублей: смотрим, что внутри

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 мая 2026, 17:26

КамАЗ 43118 с мотором Cummins: редкий автодом 2024 года выставлен на продажу

КамАЗ 43118 с мотором Cummins: редкий автодом 2024 года выставлен на продажу

Редкий автодом на базе КамАЗа продают за 25 млн рублей: смотрим, что внутри

КамАЗ 43118 с мотором Cummins: редкий автодом 2024 года выставлен на продажу

В Нижнем Новгороде появился на продаже уникальный полуинтегрированный автодом на базе КамАЗ 43118 с оригинальным двигателем Cummins 8,9L мощностью 390 л.с. Почему такие машины стали редкостью, что отличает этот экземпляр и какие детали важно проверить перед покупкой - рассказываем подробно.

В Нижнем Новгороде появился на продаже уникальный полуинтегрированный автодом на базе КамАЗ 43118 с оригинальным двигателем Cummins 8,9L мощностью 390 л.с. Почему такие машины стали редкостью, что отличает этот экземпляр и какие детали важно проверить перед покупкой - рассказываем подробно.

В России все чаще появляются объявления о продаже редких автодомов, и новый лот из Нижнего Новгорода сразу привлек внимание автолюбителей. На рынке выставлен полуинтегрированный автодом на шасси КамАЗ 43118, который выделяется не только своей комплектацией, но и историей создания. В условиях, когда досанкционные машины становятся настоящей редкостью, подобные предложения вызывают ажиотаж среди тех, кто ищет надежную и универсальную технику для путешествий и работы в сложных климатических условиях.

Этот автодом собран на базе шасси КамАЗ 43118, выпущенного в январе 2022 года, а сам проект завершили в сентябре 2024 года. Главная особенность - оригинальный двигатель Cummins 8,9L (ISL 340-50) мощностью 390 л.с., который в последние годы практически исчез с российского рынка. В паре с ним работает оригинальная коробка передач ZF 9 (9S1310ТО), что гарантирует надежность и долговечность даже при интенсивной эксплуатации.

Фото: drom.ru

В конструкции использован трехточечный «качающийся» надрамник, а сам фургон выполнен по бескаркасной технологии с применением многослойных материалов - в составе сендвича использованы Монопан и LineX. Такое решение обеспечивает не только прочность, но и высокое термосопротивление: пол и потолок утеплены на 120 мм, стены - на 80 мм, а в фургоне нет ни одного лишнего отверстия. Это особенно важно для эксплуатации в условиях суровой зимы, когда даже мелкие детали могут сыграть решающую роль.

Фото: drom.ru

Для работы в холодном климате предусмотрены подогревы топливных магистралей, сепаратора, всех баков и кранов. Автомобиль оснащен литыми коваными дисками R20 и шинами Michelin XZL 14.00 R20, а также системой центральной подкачки колес. Все элементы окрашены LineX, что защищает кузов от коррозии и механических повреждений.

Фото: drom.ru

Кабина оборудована высокой крышей, спальником, качественной тепло- и шумоизоляцией, отделкой кожей и алькантарой. Оба пневмосидения - Grammer, что обеспечивает комфорт даже на дальних маршрутах. В списке оснащения также значатся генератор на 200А, электрическая лебедка на 10 тонн, сапуны на мостах и алюминиевые элементы конструкции.

Пробег автомобиля составляет 35 000 км. Цена вопроса - 25 000 000 рублей. Продавец - частное лицо, а сам автомобиль находится в Нижнем Новгороде. Интересно, что спрос на подобные автодома заметно вырос после ухода ряда западных брендов и изменений в структуре рынка. Как отмечают эксперты, многие покупатели стали обращать внимание на редкие и хорошо оснащенные модели, которые способны выдерживать суровые условия эксплуатации. В этом контексте полезно вспомнить, как владельцы других редких автомобилей сталкивались с неожиданными расходами на обслуживание - например, владельцы эксклюзивных Mercedes были удивлены стоимостью ремонта своих машин.

Появление на рынке таких автодомов, как этот КамАЗ 43118, говорит о том, что интерес к уникальным и надежным транспортным решениям в России только растет. Для тех, кто ищет не просто средство передвижения, а полноценный дом на колесах, подобные предложения становятся настоящей находкой.

Упомянутые марки: КамАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы KamAZ

Похожие материалы KamAZ

JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Благовещенск Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться