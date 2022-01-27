27 января 2022, 09:25
КамАЗ будет выпускать в Венгрии легковые автомобили
Грузовики КамАЗ знают и любят по всему миру, но российский автопроизводитель уже давно хочет попробовать свои силы в выпуске легковых машин. На днях руководство предприятия договорилось с властями Венгрии об организации производства.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Фото: РИА Новости
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Совместную работу разделили на два этапа. Первый будет посвящен совместным исследованиям и разработкам, второй – непосредственному запуску производственных мощностей, говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Минпромторга.
Напомним, проект легкового электромобиля «Кама» компания планировала представить в первом квартале 2022 года. Для его производства потребуется отдельный завод. Рискнем предположить, что именно эти компактные электрокары и будут собирать в Венгрии.
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