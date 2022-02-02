«КамАЗ» делает грузовик в стиле «хай-тек»: смотрим и удивляемся его характеристикам
На данный изготовлено 5 опытных образцов, все они предназначены для выполнения конкретных задач – например, настройка системы ADAS и системы управления коробкой передач, работа по двигателю и электронным компонентам, проведение необходимых сертификационных работ.
Согласно заводским планам, основной объём тестовых работ планируется завершить к началу лета 2022 года. Запуск в серийное производство запланирован на конец III – начало IV квартала текущего года.
Основа Hi-Tech-технологии - новый рядный 6-цилиндровый двигатель КамАЗ-950.10 мощностью 450 л. с., предназначенный для магистральных тягачей нового поколения. Он оснащён 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач ZF Traxon с гидравлическим трансмиссионным замедлителем (ретардером). Газ хранится в двух криобаках по 530 литров каждый. По заявлению автопроизводителя, на одной заправке грузовик способен проехать порядка 1500 км.
Газомоторный КамАЗ-54901 также, как и его стандартный аналог, использующий дизельный двигатель, располагает мягкой панелью приборов, при этом привычный ручной «кран» стояночного тормоза заменён на кнопочную систему, а подрулевые переключатели получили новый дизайн, улучшенную эргономику и функционал.
В арсенале грузовика - адаптивный круиз, который позволяет держать дистанцию за впереди идущим транспортным средством в автоматическом режиме (работает в рамках технологии Advanced Driver Assistance System), а также системы контроля полосы движения и экстренного торможения.
По информации Игоря Валеева, зам. главного конструктора ПАО «КамАЗ» по автомобилям, есть планы по выводу газомоторного КамАЗ-54901 на европейский рынок, поскольку «конструкция автомобиля учитывает все требования рынка ЕС». И в этом, вероятно, полезной окажется помощь стратегического камазовского партнера – Daimler AG.
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