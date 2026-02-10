Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

10 февраля 2026, 11:59

КамАЗ, ГАЗ и УАЗ нацелились на рынок Эфиопии: новые перспективы для российского автопрома

Почему российские автогиганты спешат в Эфиопию и как меняются правила игры

КамАЗ, ГАЗ и УАЗ нацелились на рынок Эфиопии: новые перспективы для российского автопрома

Российские автопроизводители готовят масштабный выход на рынок Эфиопии. КамАЗ, ГАЗ и УАЗ завершают анализ и ведут переговоры о локализации. Какие возможности и вызовы ждут их в Африке - разбираемся.

Российские автопроизводители оказались в центре внимания благодаря планам по выходу на рынок Эфиопии. Для отечественных компаний это не просто очередная попытка расширить географию продаж - речь идет о стратегическом шаге, который может изменить расстановку сил на африканском автомобильном рынке. В условиях, когда конкуренты не справляются с растущим спросом, а местные власти делают ставку на экологичные технологии, у КамАЗа, ГАЗа и УАЗа появляется уникальный шанс занять лидирующие позиции.

Как сообщает Autonews, посол России в Эфиопии Евгений Терехин подтвердил: переговоры о запуске производства российских автомобилей в этой стране ведутся на самом высоком уровне. Особое внимание уделяется требованиям эфиопских регуляторов - здесь разрешен импорт только электрических и газомоторных транспортных средств. Это обстоятельство вынуждает российских производителей адаптировать свои предложения и делать ставку на газомоторные технологии, где КамАЗ и ГАЗ уже имеют серьезные наработки.

По словам Терехина, сейчас компании завершают технико-экономический анализ, чтобы выйти на рынок с действительно конкурентоспособным продуктом. Времени на раскачку нет: кто первым запустит сборочные линии, тот и получит преимущество в новом сегменте. Российские производители рассчитывают, что их опыт в создании газомоторных автомобилей позволит быстро наладить выпуск техники, соответствующей местным стандартам.

Ситуация на эфиопском рынке складывается в пользу российских компаний еще и потому, что с октября 2025 года в стране отменяются налоговые сборы на транспорт, работающий на природном газе. Это решение правительства Эфиопии открывает окно возможностей для тех, кто готов предложить современные и экологичные решения. На фоне ограниченных возможностей конкурентов удовлетворить спрос, у КамАЗа, ГАЗа и УАЗа появляется реальный шанс закрепиться в регионе.

Стоит отметить, что интерес к африканским рынкам среди российских автопроизводителей растет не первый год. Ранее АвтоВАЗ уже рассматривал возможность локализации производства в Египте, что говорит о долгосрочной стратегии по освоению новых территорий. Для российских компаний выход на рынки Африки - это не только способ компенсировать потери на традиционных направлениях, но и возможность внедрять инновационные технологии в условиях высокой конкуренции и специфических требований к экологичности транспорта.

Ранее мы писали, что финансовые итоги КамАЗа за 2025 год стали настоящим шоком для российского автопрома. Крупнейший производитель тяжелых грузовиков в стране зафиксировал чистый убыток в 37 млрд рублей - это в 11 раз больше, чем годом ранее. Такая динамика не только отражает внутренние проблемы компании, но и подчеркивает масштабные перемены на рынке коммерческого транспорта.

Таким образом, российский автопром делает ставку на новые рынки и современные технологии, чтобы не только сохранить, но и укрепить свои позиции в условиях глобальных изменений. В ближайшие месяцы станет ясно, смогут ли КамАЗ, ГАЗ и УАЗ реализовать амбициозные планы и стать одними из первых, кто предложит эфиопским потребителям доступные и экологичные автомобили.

Упомянутые марки: КамАЗ, ГАЗ, УАЗ
