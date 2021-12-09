«КамАЗ» готов к продаже новой амбициозной модели «Компас»: показываем, что это такое
Фото: news.myseldon.com
«В автомобилях «Компас» применена компонентная база фирмы JAC (Китай), - комментирует Сергей Назаренко, главный конструктор по инновационным автомобилям ПАО «КамАЗ». - Путь по привлечению партнёра был выбран для сокращения сроков разработки машины и постановки на производство, а также снижения рисков, прежде всего, инвестиционных».
По его словам, в конструкции «Компаса», конечно же, присутствуют элементы и узлы, которые разработана в России, но в целом это пока заимствованная платформа. «Перед нами стоит задача локализовать основные узлы и детали в течение ближайших 5-6 лет до максимально высокого уровня с тем, чтобы мы могли с полным правом назвать эту машину камазовской», - уточняет г-н Назаренко.
Основная стихия «Компасов» - работа в городе и пригороде, а при необходимости и на междугородних маршрутах. Помимо этого, грузовики можно использовать для различных спецнастроек.
В планах автопроизводителя вывод на рынок более компактных и лёгких моделей - «Компас-5» полной массой 5,5 тонны и 6-тонного «Компас-6». Скорее всего, потребители их увидят во втором полугодии 2022-го. Будет и еще более легкая машина – трехтонник «Компас-3». По словам Сергея Назаренко, завод уже приступил к его разработке, прототип грузовика появится в 2022 году, а в серию пойдёт не раньше конца 2023 года.
В настоящее время на «КамАЗе» осуществляется сборка в количестве 2-3 «Компасов» в день, уже изготовлено несколько десятков автомобилей, часть из них передана заводам-изготовителям спецтехники.
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