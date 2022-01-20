20 января 2022, 14:09
КамАЗ готовит новую модель: первое фото
Камский автозавод готовится вывести на рынок еще один грузовик с новейшей кабиной К5. Новый КамАЗ-53251 предложат в двух вариантах длины в зауженном исполнении с бортовой платформой.
Дарья Климова Фото: drom.ru
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Клиентам предложат два мотора на выбор. Турбодизель Cummins ISBe объемом 6,7 литра выдает 310 лошадиных сил и выпускается в России, а газовый китайский двигатель Weichai WP7NG имеет объем 7,4 литра и развивает 250 сил. Публике новинку должны показать течение ближайших нескольких месяцев.
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20.01.2022, 12:29
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20.01.2022, 12:04
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20.01.2022, 10:52
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