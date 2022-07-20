КамАЗ готовит новый автобус-вездеход: как он будет выглядеть
Будущий автобус-вездеход получит шасси от грузовика КамАЗ-43502, где на смену зависимой подвеске на листовых рессорах придет независимая на пневмоэлементах, отечественной разработки. Каркасно-панельный монокузов отформуют из композитных материалов. Судя по опубликованным Авторевю изображениям, переднюю часть новинки оформили в духе грузовиков новейшего поколения К5. Салон сможет вместить до 32 пассажиров. Автобус-вездеход разрабатывают для заказчиков из нефтегазовой отрасли. Им предложат на выбор версии на дизеле или метане.
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20.07.2022, 12:01
АвтоВАЗ возобновляет сборку Lada Largus (но радость будет недолгой)
Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о возобновлении производства автомобилей семейства Lada Largus. Сварка и окраска кузовов уже идет полным ходом. Первые товарные экземпляры сойдут с конвейера до конца текущей недели.Читать далее
-
20.07.2022, 10:07
Hyundai показала летающую маршрутку и назвала сроки запуска
На международном авиасалоне в Фарнборо компания Hyundai Motor Group представила прототип новейшего воздушного транспортного средства Supernal eVTOL, предназначенного для внутригородских пассажирских перевозок.Читать далее
-
20.07.2022, 08:50
ГИБДД напомнила водителям о штрафе в 1 500 рублей
В ГИБДД рассказали, как штрафуют за пользование мобильным телефоном. Наказание ждет не только водителей, разговаривающих без hands free, но и тех, кто просто держит телефон в руках.Читать далее
-
19.07.2022, 16:57
Взгляните на коллекцию автомобилей стоимостью 24 млн долларов в безумном подводном гараже
Блогерша Supercar Blondie отправилась в Дубае на экскурсию по особняку стоимостью 40 млн долларов и его столь же впечатляющему подводному гаражу, до краев заполненному экзотическими автомобилями.Читать далее
-
19.07.2022, 15:36
Одна ночь, один город и 60 внедорожников, которые «обезвредили» экологи-экстремисты
«Шиногасители» – новое радикальное экологическое движение против внедорожников, которое вербует последователей по всему миру. Идея зародилась в Великобритании, но быстро перекинулась через океан.Читать далее
-
19.07.2022, 14:44
Женщина отсудила у Tesla 100 тысяч евро за проблемы с автопилотом
Немецкий суд встал на сторону хозяйки Tesla, недовольной работой автопилота. Это неприятный прецедент для Tesla, которая и так находится под пристальным вниманием регулирующих органов из-за своей функции автономного управления.Читать далее
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