КамАЗ готовит новый автобус-вездеход: как он будет выглядеть

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В настоящее время единственным отечественным серийным полноприводным автобусом среднего класса остается ПАЗ-3206, построенный на агрегатах вездехода ГАЗ «Садко». Альтернативой ему служили грузовики КамАЗ с надстройкой вахтового типа. В начале 2022 года стало известно, что предприятие работает над новым проектом более комфортабельного подноприводного автобуса-вездехода. Сейчас в Сети появились первые изображения новинки.

Будущий автобус-вездеход получит шасси от грузовика КамАЗ-43502, где на смену зависимой подвеске на листовых рессорах придет независимая на пневмоэлементах, отечественной разработки. Каркасно-панельный монокузов отформуют из композитных материалов. Судя по опубликованным Авторевю изображениям, переднюю часть новинки оформили в духе грузовиков новейшего поколения К5. Салон сможет вместить до 32 пассажиров. Автобус-вездеход разрабатывают для заказчиков из нефтегазовой отрасли. Им предложат на выбор версии на дизеле или метане.

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