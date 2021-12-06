КамАЗ готовит новый супермощный мотор: начались испытания
В первой половине 2021 года собрали первый мотор с использованием специально изготовленных для него оригинальных комплектующих. В августе при участии специалистов ООО «Электротехнический завод ЭЛЗА» откалибровали электронный блок управления и провели приёмо-сдаточные испытания. Сейчас опытный образец направили на испытания белорусской стороне. Его планируют установить в кормоуборочный комбайн. По результатам испытаний в 2022 году примут решение о серийных поставках новой линейки двигателей повышенной мощности – от 530 до 653 сил в АО «Гомсельмаш».
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