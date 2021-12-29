«КамАЗ» готовится к выпуску малотоннажника «Компас»: инженеры научились собирать кабину
Фото: КамАЗ
В настоящее время в учебно-технологическом комплексе предприятия приступили к освоению сборки кабины автомобиля. Бригадиры, мастера цеха сборки кабин и представители технологической службы завода изучают принципы крепления комплектующих на оригинальной версии «девятитонника» и параллельно составляют технологическую карту.
Не вдаваясь в подробности проводимой работы, инженеры говорят, что сборка кабины «Компаса» немного отличается от больших КамАЗов. К примеру, лобовое стекло сажается на клей, система установки стеклоподъёмника и закрепления кабины на шасси более сложная, есть масса других нюансов.
«Компас-9» и «Компас-12» - машины развозного класса, предназначены для работы в городе и пригороде, также могут применяться в междугородних перевозках. Не исключено использование различных спецнадстроек.
Если не случится ничего сверхъестественного, то во II полугодии 2022 года «КамАЗ» выведет на рынок более компактные и лёгкие модели: «Компас-5» полной массой 5,5 тонны и «шеститонник» «Компас-6». В модельной гамме должна быть и более легкая машина – «Компас-3» (3 тонны).
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