КамАЗ хотят собирать в Южной Америке
Фото: tatar-inform.ru
Строительство завода в Аргентине актуально и для КамАЗа, особенно сейчас, когда из-за санкций возникли сложности с логистикой. Аргентинское предприятие могло бы стать своеобразным окном в страны Южной Америки, входящие в торговый блок «Меркосур»: Бразилию, Уругвай и Парагвай.
Сейчас у КамАЗа нет постоянных налаженных каналов поставок грузовиков в Латинскую Америку. Автомобили отгружались лишь в рамках небольших эпизодических контрактов. Однако российские грузовики здесь прекрасно знают. С 2009 по 2019 год ралли-рейды «Дакар» проводились на территории Аргентины, Чили, Боливии, Парагвая и Перу.
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