КАМАЗ и Daimler вместе построят новый завод
Российский автомобильный гигант КАМАЗ и немецкий производитель Daimler заключили соглашение о совместном проекте строительства завода в Набережных Челнах. Об этом стало известно на выставке «Иннопром-2017».
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Объединение усилий позволит российскому автопроизводителю обновить свой модельный ряд. Речь идет не только о выпуске новых кабин грузового транспорта, но и о разработке линейки современных двигателей. Также в планах модернизировать основной сборочный конвейер.
Новый завод должен выпускать не менее 55 тыс. кабин в год, 7 тыс. из которых предназначены для совместного предприятия КАМАЗ и Daimler. Руководство компании планирует подать заявку на заключение инвестиционного договора до конца августа.
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Отзывы по теме
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
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