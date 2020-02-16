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16 февраля 2020, 00:39

«КамАЗ» и «Соллерс» могут объединиться

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Фото: kazan.kp.ru
Компании «КамАЗ» и «Соллерс» обсуждают возможность создания альянса. Принципиальное решение уже принято. До конца 2020 года стороны должны обговорить все нюансы будущего партнерства.
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Представители «КамАЗ» и «Соллерс» подтвердили журналистам ТАСС намерение создать альянс. Крупнейший отечественный производитель грузовых автомобилей и один из основных в России производителей легковых и легких коммерческих автомобилей обсуждают подробности кооперации. Речи о каких-либо слияниях или акционерных изменениях пока не идет.

Мы уже писали, что «КамАЗ» хотел бы освоить нишу легких коммерческих автомобилей и среднетоннажных грузовиков. В этой связи ему было бы полезно партнерство с компанией «Соллерс», которая выпускает фургоны Ford Transit и коммерческие автомобили УАЗ. Интерес Sollers в создании альянса может заключаться в расширении рыночных ниш, развитии новых форм потребления коммерческих автомобилей и внедрении технологий цифровизации продаж и маркетинга.

Сейчас обе компании формируют дорожную карту. Схему альянса планируют согласовать до конца нынешнего года. Идея партнерства уже внесена в правительство РФ. Первым шагом на пути сотрудничества станут совместные инвестиции в производство автокомпонентов, а также в «цифровую трансформацию в области маркетинга и продаж», уточнил «Ведомостям» источник, близкий к «КамАЗу».


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«КамАЗ» и «Соллерс» могут объединиться
{{material_128339}}Представители «КамАЗ» и «Соллерс» подтвердили журналистам ТАСС намерение создать альянс. Крупнейший отечественный производитель грузовых автомобилей и один из основных в России производителей легковых и легких коммерческих автомобилей обсуждают подробности кооперации. Речи о каких-либо слияниях или акционерных изменениях пока не идет.Мы уже писали, что «КамАЗ» хотел бы освоить нишу легких коммерческих автомобилей и среднетоннажных грузовиков. В этой связи ему было бы полезно партнерство с компанией «Соллерс», которая выпускает фургоны Ford Transit и коммерческие автомобили УАЗ. Интерес Sollers в создании альянса может заключаться в расширении рыночных ниш, развитии новых форм потребления коммерческих автомобилей и внедрении технологий цифровизации продаж и маркетинга.Сейчас обе компании формируют дорожную карту. Схему альянса планируют согласовать до конца нынешнего года. Идея партнерства уже внесена в правительство РФ. Первым шагом на пути сотрудничества станут совместные инвестиции в производство автокомпонентов, а также в «цифровую трансформацию в области маркетинга и продаж», уточнил «Ведомостям» источник, близкий к «КамАЗу».
2020-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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