Почему на КамАЗе в 2026 году придётся забыть о трёхнедельном отпуске

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

13 мая 2026, 11:53

КамАЗ меняет правила отпуска: летом 2026 года сотрудники отдохнут меньше обычного

КамАЗ меняет правила отпуска: летом 2026 года сотрудники отдохнут меньше обычного

Почему на КамАЗе в 2026 году придётся забыть о трёхнедельном отпуске

КамАЗ меняет правила отпуска: летом 2026 года сотрудники отдохнут меньше обычного

Летний корпоративный отпуск на КамАЗе в 2026 году станет короче, чем раньше. Компания неожиданно изменила график из-за высокого спроса на автомобили К5. Почему это решение важно для работников и как оно связано с ростом производства - разбираемся, что стоит за этим шагом. Мало кто знает, что подобные перемены могут повлиять на всю отрасль.

Летний корпоративный отпуск на КамАЗе в 2026 году станет короче, чем раньше. Компания неожиданно изменила график из-за высокого спроса на автомобили К5. Почему это решение важно для работников и как оно связано с ростом производства - разбираемся, что стоит за этим шагом. Мало кто знает, что подобные перемены могут повлиять на всю отрасль.

Для российских автолюбителей и работников автопрома новость о сокращении летнего отпуска на КамАЗе в 2026 году стала настоящим сюрпризом. Решение компании напрямую связано с увеличением объема заказов на автомобили нового поколения К5, что говорит о заметном оживлении рынка грузовиков. Как сообщает Российская Газета, руководство КамАЗа пересмотрело привычный график отдыха, чтобы не упустить волну спроса и выполнить все обязательства перед клиентами.

Теперь основной период летнего отпуска для сотрудников предприятия пройдет с 13 по 26 июля, а не с 6 по 26 июля, как планировалось ранее. Таким образом, коллективу предстоит довольствоваться двумя неделями отдыха вместо привычных трех. В компании объясняют: спрос на К5 стабильно растет, и для поддержания темпов производства пришлось пойти на этот шаг. Для многих работников это стало неожиданностью, ведь традиционный трехнедельный отпуск считался незыблемой частью корпоративной культуры КамАЗа.

Стоит отметить, что подобные изменения в графике работы крупных автозаводов - не редкость в условиях рыночных колебаний. Когда заказы на новые модели резко увеличиваются, производители вынуждены корректировать планы, чтобы не потерять позиции. По мнению экспертов, сокращение отпуска может стать новым трендом для отрасли, если спрос на российские грузовики продолжит расти. Важно, что пятидневная рабочая неделя на КамАЗе сохраняется, что позволяет сотрудникам рассчитывать на стабильный режим труда.

Интересно, что в последние годы автопроизводители все чаще сталкиваются с необходимостью быстро реагировать на изменения рынка. Например, недавно обсуждались нововведения в правилах сдачи экзаменов на водительские права, которые также были вызваны изменениями в отрасли - подробнее об этом можно узнать в материале о новых правилах экзаменов для водителей. Такие решения показывают, что гибкость и готовность к переменам становятся ключевыми для всех участников автомобильного рынка.

Для КамАЗа сокращение отпуска - это не просто вынужденная мера, а стратегический шаг, позволяющий удержать лидерство в сегменте грузовых автомобилей. Как отмечают в компании, приоритет - своевременное выполнение заказов и поддержка партнеров. Для работников это означает, что их труд востребован, а предприятие уверенно смотрит в будущее. Однако не исключено, что подобные перемены могут стать поводом для обсуждения условий труда и баланса между работой и отдыхом на других заводах страны.

Упомянутые марки: КамАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы KamAZ

Похожие материалы KamAZ

Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пенза Тула Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться