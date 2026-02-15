Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

15 февраля 2026, 19:33

Короли без королевства: Грузовики КАМАЗ, которые побеждают в «Дакаре», но не нужны за границей

КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.

КАМАЗ давно стал символом российского триумфа на ралли «Дакар», ежегодно входя в тройку лидеров и занимая весь пьедестал. Однако за пределами трасс ситуация кардинально иная: несмотря на громкие спортивные победы, на мировом рынке грузовиков российскому производителю не удалось занять заметной доли. В 2021 году он вошел в двадцатку крупнейших производителей, но этот результат меркнет в сравнении с лидерами: Daimler продает в одиннадцать раз больше машин.

Причина кроется в различиях между гоночными и серийными автомобилями. Раллийный КАМАЗ — это сложный конструктор из лучших мировых комплектующих: китайских двигателей, немецких коробок передач и голландских амортизаторов. В серийном производстве использовать столь дорогие детали невозможно, а массовый рынок требует доступной цены, надежности и развитой сервисной сети, где российский бренд сталкивается с жесткой конкуренцией.

Мировой рынок грузовиков — это система торговых ограничений и лоббизма, где даже техническое превосходство не гарантирует успеха. Выход на новые рынки блокируется не столько технологиями, сколько политическими и экономическими причинами, включая санкции и коррупционные схемы. Крупные игроки защищают свои позиции, не оставляя пространства для маневра новичкам.

Себестоимость производства в России часто выше азиатской из-за дорогих комплектующих и логистики, что лишает КАМАЗ ценового преимущества. Зависимость от импортных деталей делает компанию уязвимой к перебоям в поставках, а отсутствие доступа к современным технологиям осложняет создание конкурентоспособных продуктов.

Влияние иностранных партнеров также сдерживает экспансию: например, в 2017 году 15% акций КАМАЗа принадлежало концерну Daimler. Такая структура создает конфликт интересов при выходе на рынки, где уже работают партнеры, ограничивая коммерческие амбиции российского бренда.

Парадокс в том, что спортивные победы не конвертируются в коммерческий успех: для массового покупателя важнее цена, сервис и доступность запчастей, а не престиж раллийных титулов. В условиях жесткой конкуренции даже титулованные грузовики не всегда находят покупателя за рубежом.

В итоге КАМАЗ демонстрирует, что спортивные достижения могут расходиться с рыночными реалиями. Пока глобальная конкуренция строится на политике и экономике, а не только на технологиях, российскому бренду будет сложно повторить свои гоночные успехи в коммерческой сфере.

Упомянутые марки: КамАЗ
Похожие материалы KamAZ

